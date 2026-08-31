El Binéfar se enfrentará al Porreres en los dieciseisavos de la Copa Federación
El equipo de La Litera recibirá en la segunda semana de septiembre a los baleares en la competición que otorga cuatro plazas para la Copa del Rey
El Binéfar, tras imponerse a la SD Ejea en la final autónomica de la Copa Federación, ya conoce a su próximo rival de la fase nacional. Este lunes se ha celebrado en el Salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) el sorteo de la primera ronda de la competición de 32 equipos, en el que el club de La Litera se enfrenterá al campeón de la fase autonómica balear, el Porreres.
La competición tiene como gran aliciente las cuatro plazas para la Copa del Rey que obtendrán los equipos campeones de cada grupo, definidos por proximidad geográfica, y se disputa a partido único. La suerte ha estado del lado de los binefarenses pues el duelo será en Los Olmos y no en tierras isleñas, lo que hubiese supuesto un desplazamiento complicado. Todavía no se ha fijado la hora ni la fecha exacta, pero será en torno al 9 de septiembre.
El equipo aragonés de Tercera Federación ha quedado encuadrado con equipos del País Vasco, La Rioja, Navarra, Cataluña y Baleares. Todos los enfrentamientos vienen estipulados por el sorteo de hoy. Así, en el caso de pasar de ronda, esperarían al Binéfar o el San Juan navarro o el Terrassa, de Segunda Federación. En el otro lado de las eliminatorias, Comillas, Hospitalet, Badalona y Sestao son los posibles rivales en una hipótetica final por ser el campeón del grupo y obtener así el derecho a disputar la Copa del Rey.
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