Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sangalli Real ZaragozaPedro SánchezOktoberfest ZaragozaCalor ZaragozaAzón GetafeDespido Javier Ruiz
instagramlinkedin

Fútbol

Leo Messi deja la selección argentina

El astro rosarino comunica su decisión a través de sus redes sociales tras pensarlo mucho y sentir que ya no tiene más para dar

Leo Messi, con Argentina.

Leo Messi, con Argentina. / EP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Àlex Calaff

Leo Messi deja la selección argentina. El astro rosarino lo ha comunicado este lunes 31 de agosto a través de un comunicado publicado en sus redes sociales personales.

"Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección… Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol.

Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar.

Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera (en las buenas y en las malas, mucho más).

Gracias a mi familia por estar siempre, por acompañarme en este viaje tan hermoso pero difícil. Gracias a cada uno de entrenadores, compañeros y dirigentes que me tocó compartir. Me llevo recuerdos y momentos inolvidables vividos.

Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, juntos con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero! Gracias Dios por hacerme argentino. ¡Vamos Argentina!

Noticias relacionadas

*Estas palabras las escribí el 21 de julio, dos días después de la final. Hoy después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes".

Fuente: Sport

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Real Zaragoza no cambia en Primera Federación y debuta con derrota ante el Nástic de Bakis (2-0)
  2. La empresa familiar aragonesa que ha conquistado a Jorge Lorenzo e Ilia Topuria vendiendo 80 millones de patatas: 'El éxito es rodearse de buenos agricultores
  3. Los expertos en limpieza coinciden: 'Un colchón con manchas amarillas afecta a la higiene y a la calidad del sueño
  4. ¿Qué votarían hoy los aragoneses en unas hipotéticas elecciones generales?
  5. El refugio de Javier Tebas está en un pequeño pueblo del Pirineo aragonés: 2.100 habitantes y uno de los más bonitos de España
  6. En el fondo...Real Zaragoza: la previa del Nástic-Real Zaragoza
  7. La crónica del Nástic-Real Zaragoza (2-0). Un bofetón repetido en el inicio de la nueva vida
  8. La Bullonera, 50 años desde que la jota tomó partido: 'Hablábamos de la libertad, pero nuestro objetivo era la emancipación de la clase obrera

Herido muy grave un parapentista tras precipitarse por una ladera en un municipio de Teruel

Herido muy grave un parapentista tras precipitarse por una ladera en un municipio de Teruel

Vivienda saca a audiencia ayudas para crear 1.525 alojamientos universitarios asequibles

Vivienda saca a audiencia ayudas para crear 1.525 alojamientos universitarios asequibles

Chueca justifica que los 8 millones del 'naming' de La Romareda se transfirieran al Real Zaragoza pese a que se anunciaron como ingresos para la sociedad

Chueca justifica que los 8 millones del 'naming' de La Romareda se transfirieran al Real Zaragoza pese a que se anunciaron como ingresos para la sociedad

El Sant Andreu publica un polémico tuit tras las críticas a la simbología independentista exhibida en El Alcoraz: "Siempre hemos defendido la libertad de expresión"

El Sant Andreu publica un polémico tuit tras las críticas a la simbología independentista exhibida en El Alcoraz: "Siempre hemos defendido la libertad de expresión"

Una agricultora, sobre el turismo en verano en los pueblos: "Lo que a ti te gusta es estar de vacaciones"

Una agricultora, sobre el turismo en verano en los pueblos: "Lo que a ti te gusta es estar de vacaciones"

La histórica hamburguesería de Zaragoza que factura más que los gigantes de la comida rápida: "Hay niños que nos prefieren antes que McDonald's"

La histórica hamburguesería de Zaragoza que factura más que los gigantes de la comida rápida: "Hay niños que nos prefieren antes que McDonald's"

Si una urraca visita tu jardín o terraza, no suele ser por casualidad: esto es lo que realmente significa

Si una urraca visita tu jardín o terraza, no suele ser por casualidad: esto es lo que realmente significa

Rescates del GREIM este pasado fin de semana.

Tracking Pixel Contents