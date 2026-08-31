'La Familia' , con Aday Mara y Jaime Pradilla, a enmendar el tropiezo del Felipe: la previa del Grecia-España

Quien no hace los deberes a tiempo corre el peligro de que se le complique todo luego, algo que el profesor Chus Mateo intentó evitar. «Ojalá podamos decir pronto que estamos preparando un Mundial porque significaría que nos hemos clasificado», dijo el seleccionador en el Pabellón Príncipe Felipe unos días antes del tropiezo con Portugal por 89-95 ante la afición zaragozana. Algo que ya avisó Mateo que podía pasar: «Será un partido difícil».

Este resultado y los del resto del grupo, compactaron todavía más una clasificación en la que La Familia perdió todo el colchón que tenía al iniciar la segunda ronda con un 5-0. Aunque mantiene todavía el liderato, eso sí, compartido con Ucrania (5-2), seguido de Montenegro, Portugal y Georgia (4-3). Pero nada se puede hacer con la leche derramada, ya no se puede volver a recoger. Y, si no, que se lo digan a Grecia que está viendo cómo sus opciones de clasificación menguan a pasos agigantados tras su derrota frente a Ucrania, que lo situó como el coche escoba en solitario del grupo con un 3-4.

No obstante, conviene llamar a la precaución porque cuanto más herido está un animal, más peligroso es pese a que ya no contarán con Antetokounmpo. Y más conociendo los recientes antecedentes de la selección en el que se ha complicado el conseguir su plaza en el Mundial de Catar 2027 con la necesidad de volver a la senda del triunfo cada vez más latente con una espada de Damocles cada vez más cerca.

Pero vale ya de caer en el pesimismo. Si bien el partido contra los vecinos lusos fue pobre, el encuentro dejó también notas positivas, como el debut de Aday Mara. No por el hecho de estrenarse con la selección, que también, sino porque su actuación dentro del mal partido del equipo dejó ver brotes verdes, con 12 puntos, 5 rebotes y 4 tapones que pueden crecer todavía más, hoy a las 18.00 horas, en el OAKA de Atenas ya sin las ataduras de los nervios del debut que se superaron en parte durante el transcurso del encuentro en el pabellón de la capital del Ebro con una actuación que fue de menos a más.

Se espera más del fichaje del Real Madrid, el aragonés Jaime Pradilla, a quien acompañarán Willy y Juancho Hernangómez, Alberto Díaz,Darío Brizuela, Joel Parra, Sergio de Larrea, Hugo González, Baba Miller y Mario Saint Supéry y el propio Aday, entre los que no se encuentra Santi Yusta, que no entra en la convocatoria. El objetivo: no agrandar el desaguisado que supondría otra derrota.