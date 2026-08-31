Fichajes
El Real Madrid paga la cláusula de rescisión del racinguista Sergio Martínez
El futbolista de Laredo abandona así la disciplina verdiblanca después de una trayectoria de formación íntegramente ligada al club
EFE
El Racing de Santander y el Real Madrid han alcanzado un acuerdo para el traspaso del canterano Sergio Martínez, por el que el conjunto madrileño abonará en un único pago la totalidad de la cantidad fijada en su cláusula de rescisión.
El futbolista de Laredo abandona así la disciplina verdiblanca después de una trayectoria de formación íntegramente ligada al Racing, al que llegó con diez años, según informó este lunes el club cántabro en un comunicado.
Martínez ha pasado por todas las categorías de la cantera racinguista, desde el Alevín B hasta alcanzar el primer equipo, con el que ha disputado 15 encuentros.
El Racing destacó la progresión del jugador durante su etapa en la entidad y le deseó éxito en sus próximos retos profesionales y personales.
"Estamos muy orgullosos de tu progresión en nuestro club y de cómo has defendido el escudo todos estos años. Los Campos de Sport de El Sardinero siempre serán tu casa", concluye el comunicado.
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