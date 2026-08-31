El Teruel empieza con un meritorio punto ante el Real Madrid Castilla (0-0)

Se sobrepuso el Teruel a todos los problemas que ha tenido en la pretemporada y comenzó su andadura con un meritorio empate en Pinilla ante el Real Madrid Castilla (0-0) en un duelo en el que los pupilos de Kiko Ramírez pudieron aguantar las embestidas del filial de los blancos e incluso tuvieron sus opciones para llevarse el gato al agua. Sin embargo, tal y como se desarrolló el encuentro y viendo la entidad del rival, las tablas dejaron buen sabor de boca a un equipo que demostró en su debut que quiere seguir con el ADN competitivo que le ha caracterizado en los últimos cursos.

Comenzó el encuentro parejo, pero con más protagonismo con balón para un Real Madrid Castilla liderado por el aragonés Cestero. El Teruel pasó algún apuro, pero parecía que iba a llegar al descanso con el marcador igualado. Aunque ese objetivo se complicó cuando el colegiado pitó un penalti a favor de los madrileños. Pero entonces apareció Zarco para atajar la pena máxima y provocar el éxtasis en Pinilla.

No cambió mucho el guion del partido tras el paso por vestuarios, aunque en la segunda parte los turolenses se atrevieron algo más. Sin embargo, ningún equipo consiguió pegar primero y el Teruel tuvo que defender durante los últimos minutos y con un jugador menos un empate que supone un buen punto de partida.