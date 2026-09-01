El Calamocha o el David de la Segunda Federación: "No vamos a ser un equipo comparsa"

El Club de Fútbol Calamocha afronta el reto más ambicioso de su trayectoria con su debut en la Segunda Federación. El equipo del Jiloca representa a una localidad de apenas 4.600 habitantes. El directivo y analista (estas cosas que tienen las entidades más humildes que requieren de personas-orquesta) Sergio Giménez pone en contexto la situción: "Somos un club recién llegado, el de menor población de los cinco grupos de Segunda RFEF, probablemente tengamos el presupuesto más bajo". No obstante, el que espere un discurso derrotista que no se acerque a este pueblo de Teruel. "En ilusión no nos va a ganar nadie. Vamos a darlo todo. No vamos a ser un equipo comparsa, venir a Calamocha va a ser muy difícil y, vamos, estamos seguros de que vamos a conseguir la permanencia", remata.

Este mismo entusiasmo lo comparte el entrenador, Sergio Lagunas, tras doce años al frente del banquillo calamochino: "Tengo muchas ganas de empezar y la ilusión por bandera". Se muestra algo más cauto que su tocayo: "Por población, por todos los medios que tenemos a nuestras manos... Todos los rivales a los que nos vamos a enfrentar nos superan con creces". Sin embargo, la premisa es la misma. "En ilusión, ganas y humildad no nos va a ganar nadie", sentencia el técnico. El portero y capitán, Unai Calavia, describe este año como "un proyecto tremendamente ilusionante por el equipo, aparte de por el pueblo". Una población que, después de cinco años en el club, se ha ganado el corazón del guardameta quien se define a sí mismo como "un calamochino más".

La ilusión es directamente proporcional a las dificultades. Es decir, tremendas. Con un presupuesto apretado, el club optó por ser pragmático y para ahorrarse costes, no contrató a los jugadores hasta agosto. Esto supuso que comenzaran los entrenamientos dos semanas más tarde que los rivales. No obstante, Lagunas está satisfecho, dentro de las posibilidades de la entidad, con la confección de la plantilla: "Estamos contentos con lo que tenemos, dentro de nuestro poder económico en la categoría". "Pelearemos e intentaremos tener una identidad que nos represente, que es la de competir con nuestras armas, no dar un balón por perdido e intentar sacar los partidos adelante desde el trabajo, el esfuerzo y la ilusión", responde el entrenador preguntado por las señas de identidad.

El club calamochino esquivó una buena bala con la reasignación de la distribución de los grupos, con la que en un principio se encuadraba a los del Jiloca con castellanomanchegos, madrileños y castellanoleoneses. Por la parte económica, "supone hacer 3.000 o 4.000 kilómetros menos y sobre todo que en el otro teníamos que hacer siete u ocho pernoctaciones y en este, una, dos o ninguna dependiendo de los horarios. La diferencia económica es brutal y más para un equipo humilde como nosotros", explica Giménez. Aparte de esto, en lo deportivo, "creo que en ese grupo estaríamos descendidos antes de empezar", confiesa con total sinceridad Lagunas subrayando la categoría de los rivales con capitales de provincia y potentes filiales. "El cambio de grupo fue ver a Dios", concluye el míster.

Otro contratiempo ha sido el factor del terreno de juego. Este verano se decidió cambiar en el feudo calamochino el césped natural por uno sintético. "No hemos podido todavía pisar el campo de Jumaya, ni ver a nuestra afición ni nada", lamenta el técnico. Un paso para atrás para dar tres adelante. "Es algo positivo que se cambie el césped, ya que ahí no solo jugamos nosotros, sino que hay unas categorías de fútbol base en la que también hay que pensar, por el riesgo de lesiones, en los chicos jóvenes", reflexiona el capitán pese a que le gustaría "empezar en casa con todo el pueblo". Con las obras todavía por concluir, la primera jornada de Liga la disputarán como locales en Zaragoza en el Pedro Sancho ante el Terrassa. Desde el club, en palabras de su directivo, esperan poder estrenarlo en la tercera jornada frente a la Unión Deportiva Logroñés. Quizá Jumaya sea la piedra definitiva que necesite el CF Calamocha para derribar a algún que otro Goliat de la Segunda Federación.