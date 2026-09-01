El CBZ presenta una plantilla para "dar un paso adelante" en Segunda FEB

El conjunto zaragozano afronta el nuevo curso con una plantilla diseñada para dar un paso adelante, disputar los playoffs y competir con la máxima ambición Zaragoza, 1 de septiembre de 2026.– El Club Baloncesto Zaragoza ha presentado hoy ante los medios de comunicación, en el Hotel Silken Reino de Aragón, a su primer equipo para la temporada 2026/27, así como las nuevas equipaciones con las que competirá esta campaña en Segunda FEB.

El acto ha contado con la participación del presidente del CBZ, José Luis Rubio; el vicepresidente, José Luis Rubio Costa; el capitán, Daniel Arjol, y una de las nuevas incorporaciones, Nolan Bertain. El presidente, José Luis Rubio, ha destacado especialmente la confección de una plantilla que responde a lo que el club buscaba para esta nueva temporada. «Es la plantilla que queríamos y creemos que está preparada para competir y alcanzar los objetivos que nos hemos marcado», ha señalado. Rubio ha situado el reto deportivo en mejorar lo conseguido la pasada temporada y disputar los playoffs, desde la ambición de competir por llegar lo más lejos posible.

La plantilla combina continuidad y nuevas incorporaciones, con jugadores que conocen bien la categoría y otros que llegan para elevar el potencial del equipo. Por su parte, el vicepresidente José Luis Rubio Costa ha presentado las nuevas equipaciones del CBZ para la temporada 2026/27 y ha querido agradecer especialmente el respaldo de los nuevos colaboradores y de todas las empresas que integran el Club de Patrocinadores, cuyo apoyo resulta fundamental para sostener y hacer crecer el proyecto.

Rubio Costa ha recordado que, pese al creciente respaldo empresarial, el primer equipo afrontará nuevamente la temporada sin naming ni patrocinador principal, poniendo en valor el esfuerzo colectivo de las numerosas empresas que acompañan al club. Durante el acto también se ha anunciado una de las principales novedades de la temporada: los partidos como local del CBZ se disputarán los domingos a las 12:00 horas. La próxima cita del equipo será el Memorial Julio Viela – Trofeo Maquinza, que enfrentará al CBZ con Peñas Huesca y que contará próximamente con su propia presentación oficial.

El capitán Daniel Arjol, que afronta su cuarta temporada y vuelve a ejercer como uno de los principales referentes del equipo, ha sido el encargado de trasladar la ambición del vestuario. Arjol ha asegurado que el nivel de exigencia marcado por el presidente coincide con el que se impone la propia plantilla: «Nuestra ambición es estar siempre en los puestos de arriba». En la misma línea se ha pronunciado Nolan Bertain, una de las incorporaciones para esta temporada, quien ha destacado que, pese a tratarse de un equipo joven, existe ya una importante experiencia acumulada entre jugadores que conocen la competición. «Somos un equipo joven, pero con jugadores que ya conocen la Liga. Estamos preparados y tenemos ambición para llegar muy lejos», ha afirmado.

El CBZ inicia así oficialmente una nueva temporada bajo el lema «Todo lo que viene», con una plantilla de once jugadores y un cuerpo técnico encabezado por Eloy Ramírez, con el objetivo de continuar creciendo y volver a situar al equipo entre los protagonistas de Segunda FEB.