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MERCADO DE FICHAJES

Julián Álvarez comunica a Mateu Alemany que se queda en el Atlético de Madrid

El futbolista argentino continuará en el club madrileño hasta el mercado de invierno, pese a las ofertas y su deseo de fichar por el club azulgrana

Julián Álvarez se entrena con el grupo.

Julián Álvarez se entrena con el grupo.

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Marc Gómez

Barcelona

El culebrón Julián Álvarez ha llegado a su fin y, tal como se podía intuir por la posición firme del Atlético de Madrid de no dejarle salir al Barça, se quedará en el Metropolitano... al menos hasta el mercado de fichajes de enero.

Pese a haber contado con múltiples ofertas a lo largo del verano y, principalmente, con el fuerte interés del Arsenal de Mikel Arteta, el internacional argentino ha tomado la decisión de seguir en el club colchonero, según confirman informaciones de 'La Sexta' o 'La Pizarra de Quintana'.

Eso sí, probablemente esta decisión nace con la intención de buscar el traspaso al Barça en futuras ventanas de fichajes, ya que no cuenta con la motivación de recalar en otro de los equipos con los que se le había vinculado.

Ninguna de las dos partes cede

"Lo mejor para todos es una transferencia, quiero cumplir mi sueño", declaró Julián Álvarez durante la disputa de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá de este verano, haciendo pública así su intención de llegar al FC Barcelona de Hansi Flick. Sin embargo, contrariamente a lo que se podría pensar, el movimiento no se facilitó. De hecho, el Atlético de Madrid lanzó una serie de tuits irónicos desmintiendo que el Barça hubiera realizado ninguna oferta por su delantero, además de bromear con la posibilidad de incorporar a Raphinha, Lamine Yamal y Pedri.

Más allá de los mensajes en redes sociales, desde la directiva del club madrileño nunca se mostraron dispuestos a negociar con el Barça, tal como reconoció por activa y por pasiva el accionista mayoritario, Gil Marín. "Nuestra intención y mi sueño personal es que siga con nosotros, que siga en el Atlético. Para competir entre los grandes hacen falta jugadores grandes y Julián lo es. Si él cree que es incompatible estar en el Atlético de Madrid, buscaremos una alternativa, pero nunca, nunca será el Barcelona", declaró Marín.

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No obstante, lo cierto es que desde las oficinas del Atleti han tratado de traspasar a 'la Araña' a cualquier club de la Premier League, para desprenderse de un futbolista que puede traer problemas a lo largo de la temporada debido a la poca motivación de seguir en el proyecto del 'Cholo' Simeone, una vez que no ha podido cumplir "su sueño" de vestir de azulgrana. Así, de igual manera que el Atlético de Madrid se ha remitido al contrato del futbolista para no dejarle salir al Barça, Julián se ha remitido a su vinculación con el club para no aceptar otro destino, en una operación en la que todas las partes parecen salir perdiendo.

Fuente: Sport

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