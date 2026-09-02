El atletismo popular y profesional se da cita este sábado en la Milla Delicias Ibercaja Ciudad de Zaragoza

Zaragoza volverá a disfrutar este sábado 5 de septiembre de una de las citas indispensables del atletismo: la Milla Urbana Delicias Trofeo Ibercaja Ciudad de Zaragoza, la más antigua de España en esta distancia, que alcanza este año su XLI edición. La organización corre a cargo de la sección de atletismo del Stadium Casablanca, en colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza y con el patrocinio de Ibercaja.

Se disputará en el habitual circuito de Vía Universitas, en el distrito de Delicias, sobre la distancia de 1.609 metros. Se trata de un recorrido totalmente llano, entre los cruces con las calles Barcelona y Bardají, en el que los atletas profesionales alcanzan ritmos altísimos.

El evento ha sido presentado hoy por el concejal delegado de Deportes, Félix Brocate; el director de la prueba, Víctor Aured; la responsable de Patrocinios de Ibercaja, María Frago; el atleta Alberto Sábado, y el jefe de Deportes de Araǵon TV, Pedro Hernández.

Una destacada participación

La prueba contará con la participación del atleta andorrano Pol Moya Betriu, máximo favorito al triunfo en la categoría masculina. Moya cuenta con unas marcas personales de 3:34 en 1.500 metros y 1:45 en 800 metros, registros que le convierten en uno de los grandes atractivos de la prueba.

Entre los atletas profesionales que optarán a los primeros puestos, además del propio Alberto Sábado, destacan figuras nacionales de máximo nivel, como Jorge David Torre, Rubén Ejea, Marcos Crespo y el ganador de la pasada edición, Omari Hanza, en categoría masculina, mientras que en femenina competirán Sandra Labarta, Greta Guerrero, Isabel Linares, Elena Martín o Paloma Aznar.

Horarios de la Milla Urbana Delicias

La competición comenzará a las 21.00 horas con la disputa de la milla popular, en categorías masculina y femenina. A continuación tendrá lugar, a las 21.15 horas, la milla cadete-juvenil; a las 21.30 horas, la milla autonómica y veterana; y a las 21.45 y 22.00 horas llegarán las dos pruebas nacionales, femenina y masculina, respectivamente. La entrega de trofeos está prevista para las 22.30 horas.

Un clásico del atletismo

Desde que la ganaron en su primera edición en 1984 el catalán Fernando Díaz y la aragonesa Montse Abello, la Milla Urbana Delicias Ibercaja Ciudad de Zaragoza se ha convertido en una cita tradicional en el calendario y la decana nacional de las pruebas de la distancia anglosajona de 1.609 metros de longitud. Desde entonces se la han llevado las grandes estrellas del mediofondo nacional. En hombres destacan los cinco triunfos del zaragozano Toni Abadía y los cuatro de Roberto García junto a los tres del sevillano Manuel Olmedo.

También se la llevaron Abel Antón, Carlos García, Juan Carlos Higuero o Arturo Casado, aunque siempre se recordará el triunfo de Fermín Cacho en 1988. Cuatro años más tarde el soriano protagonizó un triunfo histórico para el deporte español al conquistar la medalla de oro en el 1.500 de los Juegos Olímpicos de Barcelona.

En mujeres destacan en el historial, con tres triunfos, la cántabra Zulema Fuentes Pila, la belga Anya Bugse y la zaragozana Isabel Macías. Dos triunfos los consiguieron la aragonesa Montse Abello, Solange Pereira, Jaqueline Martín y Kambouchia Soud. Otras estrellas ganadoras fueron la palentina Marta Domínguez, Esther Guerrero, Maite Zúñiga y las oscenses Elian Periz y Cristina Espejo.