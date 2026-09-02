El ciclista aragonés que ha vacilado a Erola Jons en La Vuelta: "¡Vaya curvas!"

La Vuelta a España está en pleno transcurso y más allá de las etapas y los sucesos ocurridos en ellas, se ha desatado una polémica con la influencer Erola Jons. Sin embargo, esta vez ha sido al revés, la creadora de contenido ha sido vacilada por uno de los ciclistas, en concreto, por el aragonés Sergio Samitier.

La polémica con Erola Jons saltó con una entrevista que hizo a Pogacar al inicio de la competición. En el vídeo se puede ver como la influencer intenta ligar con el ciclista tras la contrarreloj de Mónaco. Sus acciones causaron bastante revuelo e incluso incomodaron al competidor esloveno.

Erola Jons y Pogacar

Antes de su celebración en el podio Jons entrevistó a Pogacar y lo abordó diciéndole: "¿por qué hiperventilas cuando me ves?". Incluso llegó a llamarlo "Pogachitar". La reacción del ciclista osciló entre la incomodidad y la incomprensión expresando un "¿qué?", y respondiendo posteriormente: "Respiro 24 horas al día los 7 días de la semana".

Erola Jons entrevistando a Pogacar / La Vuelta

Esta entrevista corrió como la pólvora en redes sociales y se convirtió en viral causando numerosos enfados tanto en los ciclistas como la prensa deportiva y algunos aficionados. Sin embargo, en esta ocasión ha ocurrido al revés, a la influencer que tanto le gusta hacer entrevistas jugando al vacile, la han vacilado. Ha sido el ciclista de Barbastro Sergio Samitier que compite en la Vuelta con el equipo Cofidis.

El vacile de Sergio Samitier

En el vídeo publicado por la propia Erola Jons se puede ver como el ciclista en la salida de la etapa del martes exclama: "¡Vaya curvas!... En el puerto eh". Samitier desaparece pedaleando tras arrojar ese comentario en la línea de lo que la creadora de contenido suele hacer con cierto carácter sexista. Al lado de la influencer un hombre espeta que la "han vacilado".

Ella lo admite con tono gracioso. "¡Me ha vacilado a mí!", exclama entre risas. Además, tras esto la creadora de contenido demuestra su escaso conocimiento en el ciclismo al preguntar cómo se llama el ciclista que se lo ha dicho. "Bueno, cositas que me pasan siempre fuera de directo, que a la gente le gusta mucho. Un día le pillamos", continúa.

Una de las acompañantes de Jons le comenta que Samitier estuvo por la mañana "haciendo de DJ en el control de firmas". A lo que la influencer reacciona afirmando: "¡Qué grande! ¿Cómo se llama?".

Cómo va La Vuelta

La etapa del martes, la décima, tenía un recorrido de 184,7 kilómetros, con salida en Alcaraz y la línea de meta ubicada en Elche de la Sierra. La jornada tenía 2.790 metros de desnivel positivo acumulados. Esta décima etapa la terminó ganando Bastien Tronchon.

En la clasificación general, tras la retirada de Pogacar en la octava etapa de La Vuelta, la primera posición la ostenta el español Enric Más del equipo Movistar. El podio lo cierran en segundo lugar el esloveno Primor Roglic (Red Bull – Bora – Hansgrohe) y en tercer lugar el austriaco Felix Gall del equipo Decathlon CMA CGM. El ciclista barbastrense que ha vacilado a Erola Jons está en la posición número 167.

¿Quién es Erola Jons?

Erola Jons es una influencer catalana, de 28 años, que lleva varios años construyendo una carrera alrededor de las redes sociales y el entretenimiento. Empezó a hacerse conocida grabando bromas con cámara oculta a desconocidos. Su fórmula se basa fundamentalmente en el humor y en las interacciones con desconocidos en bibliotecas, supermercados y otros espacios públicos para unas bromas que giran con frecuencia alrededor del ligue y las relaciones personales.

En 2025, Forbes España incluyó a Erola Jons en su lista de 'Los Mejores Creadores de Contenido 2025', donde cifraba su comunidad en 2,8 millones de seguidores en Instagram y tres millones en TikTok. La publicación destaca que, tras hacerse conocida por sus bromas con cámara oculta, dio el salto a la interpretación y la televisión.

La organización de la Vuelta ha recurrido a Jons para generar contenidos destinados a las redes sociales y acercar la carrera a una audiencia que consume deporte principalmente a través de formatos digitales. Así, difunde contenidos bajo el formato "Una Vuelta por La Vuelta by Erola Jons", centrados en el 'backstage' y los momentos que rodean a la carrera.