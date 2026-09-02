Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Real ZaragozaCrimen de TausteBango CasademontIncendiosVivienda ZaragozaPescadería Zaragoza
instagramlinkedin

Tenis

Dani Mérida prolonga su idilio con Nueva York y elimina a Rublev

El tenista madrileño se impone al ruso en tres sets y pasa a la siguiente ronda del US Open

El tenista español Daniel Mérida.

El tenista español Daniel Mérida. / EP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Miami

El español Dani Mérida firmó su mejor resultado en un 'Grand Slam' al clasificarse a la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos tras imponerse este miércoles al ruso Andrey Rublev.

Mérida, número 39 del mundo, superó a Rublev (n.24) por 6-7(3), 6-2, 6-4 y 6-4, en dos horas y 48 minutos.

El mejor resultado del español en un 'grande' era la segunda ronda del pasado Wimbledon. Esta es su primera participación en un cuadro principal del Abierto de Estados Unidos.

El triunfo se fraguó desde su eficacia con el saque, con el que Mérida ganó el 67 % de los puntos y apenas cedió un 'break'. Con su segundo servicio se llevó el 55 % de los intercambios.

Después de caer en el desempate del primer set, en el que ningún tenista logró quebrar el saque de su rival, Mérida rompió en tres ocasiones el servicio de Rublev para llevarse las dos siguientes mangas.

Aunque comenzó por detrás en el cuarto set, mantuvo la templanza y acabó dándole la vuelta.

Mérida, de 21 años, vive su temporada de irrupción en la élite, tras comenzar el año en el ranking 163 de la ATP. El puesto 39 que ocupa actualmente es la mejor posición de su corta carrera.

Noticias relacionadas

Su rival en la tercera ronda será el estadounidense Alex Michelsen (n.46), quien venció este miércoles en tres sets a su compatriota Brandon Nakashima.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cierra un restaurante del Pirineo oscense que convenció a la Guía Michelín tras solo dos años de vida: 'Nos vamos con el corazón lleno
  2. El refugio de Susanna Griso en Aragón: un pequeño rincón de Teruel donde vivió una experiencia única en el mundo
  3. El refugio de Javier Ruiz en Aragón: un histórico municipio donde premiaron su forma de hacer periodismo
  4. Cierra una histórica pescadería de Zaragoza tras 50 años de servicio en Delicias: 'Da mucha pena para el que ha venido toda la vida
  5. El barrio más rico de Zaragoza celebra sus fiestas con Leticia Sabater, Los Gandules y jotas: 'Mucha expectación
  6. Sangalli cierra su llegada al Real Zaragoza, firmará un año y otro opcional por ascenso
  7. El barrio más poblado de Zaragoza celebra sus fiestas con Ruth Empoderada, Los Gandules y El Momo: 'Muchas ganas
  8. El Getafe pacta la cesión de Azón y Bordalás disfrutará de su reencuentro con Francho

Miles de personas claman en Zaragoza por la crisis migratoria en Ceuta: "No estáis solos. España no se vende"

Miles de personas claman en Zaragoza por la crisis migratoria en Ceuta: "No estáis solos. España no se vende"

Dani Mérida prolonga su idilio con Nueva York y elimina a Rublev

Dani Mérida prolonga su idilio con Nueva York y elimina a Rublev

Vídeo | Zaragoza 'inunda' la plaza del Pilar con más de 20.000 almas clamando por la situación en Ceuta

En imágenes | Zaragoza sale a la calle y se vuelca con Ceuta frente a la crisis migratoria

En imágenes | Zaragoza sale a la calle y se vuelca con Ceuta frente a la crisis migratoria

La sociedad civil llora la muerte de Arturo Aliaga, un servidor público "infatigable" que hizo de Aragón "una parte de su vida"

La sociedad civil llora la muerte de Arturo Aliaga, un servidor público "infatigable" que hizo de Aragón "una parte de su vida"

Los médicos de Aragón se suman a la huelga estatal y amenazan con tomar "medidas drásticas" en la comunidad

Los médicos de Aragón se suman a la huelga estatal y amenazan con tomar "medidas drásticas" en la comunidad

El "socialismo" gana terreno en EEUU y empuja al Partido Demócrata hacia la izquierda

El "socialismo" gana terreno en EEUU y empuja al Partido Demócrata hacia la izquierda

El secretario de Energía de Trump visita Venezuela para celebrar el reciente acuerdo petrolero bilateral

El secretario de Energía de Trump visita Venezuela para celebrar el reciente acuerdo petrolero bilateral
Tracking Pixel Contents