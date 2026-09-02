La gimnasta Inés Bergua recibirá la Medalla al Mérito Deportivo de Aragón: "Es un gran reconocimiento como aragonesa"

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha anunciado este miércoles que el ejecutivo autonómico concederá el próximo año la Medalla al Mérito Deportivo de Aragón, la mayor distinción que el gobierno puede otorgar a un deportista de la comunidad, a la gimnasta oscense Inés Bergua Navales, capitana de la selección española de gimnasia rítmica y reciente campeona del Mundo 2026. Así lo ha explicado con motivo de la recepción a la deportista aragonesa que se ha celebrado en Zaragoza y a la que han asistido también la vicepresidenta y consejera de Presidencia, Justicia, Cultura y Deporte, Mar Vaquero, y la directora general de Deporte, Cristina García, así como el padre de la gimnasta.

Inés Bergua ha asegurado estar "muy ilusionada" y agradecida por el cariño y apoyo que recibe siempre en Aragón, a la vez que ha señalado que la medalla al mérito deportivo "es un gran reconocimiento como aragonesa". "Me encuentro abrumada y emocionada”, ha dicho, para dar de nuevo las gracias al Gobierno de Aragón y "a todos los aragoneses" que le acompañan en su camino. "Ojalá pueda seguir viniendo con buenas noticias muchas veces más, estoy orgullosa de ser aragonesa", ha recalcado.

El presidente Azcón ha subrayado que, con tan solo 22 años, Inés Bergua ha alcanzado el éxito deportivo, "se ha convertido en un referente en el deporte español y ha liderado y llevado hasta lo más alto a la selección de gimnasia rítmica", con un palmarés "envidiable e histórico, que ha acrecentado este verano como capitana de la selección". "También han hecho historia en los campeonatos europeos, revalidando el éxito de Tallin 2025 con un nuevo triplete en Varna 2026", ha recordado el presidente, para destacar que, desde su debut con la selección, Bergua ha ganado 64 medallas: 26 oros, 18 platas y 20 bronces. "Todos los elogios son pocos para nuestra mejor deportista", ha dicho Azcón.

"Rendimos homenaje a una deportista excepcional, que está demostrando que el éxito no es fruto de la casualidad, sino de horas de esfuerzo, sacrificio y perseverancia, de una voluntad inquebrantable de superarse", ha destacado el presidente. Este ha observado que la gimnasta, que soñaba desde que era una niña con ser olímpica y lucir el chándal de la selección, ha convertido su sueño en realidad "a base de trabajo, esfuerzo y tenacidad".

Con esa misma pasión, Inés Bergua está estudiando Derecho, carrera que desea finalizar antes de las olimpiadas de Los Ángeles 2028. "Como futura jurista aragonesa, queremos darte un obsequio", le ha dicho el presidente, para entregarle dos láminas que reproducen dos miniaturas del códice redactado entre 1247 y 1252 que recibe el nombre de su autor, Vidal de Canellas, jurista y obispo de Huesca. "Inés es un ejemplo, un referente, un espejo en el que muchos aragoneses pueden mirarse", ha concluido Azcón.