La UD Barbastro presenta un proyecto renovado con el mismo objetivo: "Seguimos con la ilusión intacta de, como mínimo, salvarnos"

Esta será la cuarta temporada consecutiva de la Unión Deportiva Barbastro en Segunda Federación. No es moco de pavo para una localidad de 17.800 habitantes aguantar una legislatura en la cuarta división nacional. Tras asegurar la permanencia en la última jornada en una temporada atípica apartados del resto de aragoneses, los del Somontano regresan al Grupo 2 con la idea de asegurar la permanencia cuanto antes. "Seguimos con la ilusión intacta de, como mínimo, hacer lo del año pasado: salvarnos —explica su nuevo presidente, José María Salamero—. Y a partir de ahí, vamos a ver sobre la marcha adónde podemos llegar". "A ver si sacamos los puntos necesarios para salvarnos más pronto que tarde", remata el dirigente.

Salamero fue elegido presidente del club rojiblanco por unanimidad en la asamblea extraordinaria de este junio y trajo con él para colocar al frente del banquillo a Iván Martínez. Ambos coinciden en la meta de la temporada. "El objetivo principal es salvar la categoría. Con un presupuesto de los más bajos de la Segunda Federación, lo que tenemos que meternos en la cabeza es conseguir los 42 o 43 puntos lo antes posible", señala el técnico. Y es que a orillas del río Vero, se piensa desde ya en puntos, como explica su capitán y barbastrense adoptivo (con esta va a ser su tercera campaña en el Somontano), Sito Barrera: "Tenemos que empezar a sumar cuanto antes y que las sensaciones del equipo sean muy buenas".

La nueva junta directiva ha otorgado plenos poderes a Iván Martínez, quien ha ejercido también de director deportivo, para fichar a su gusto, dentro de las posibilidades económicas. "Hemos confeccionado una plantilla muy buena, acorde a la idea que tenemos de juego", explica el técnico. "Es un grupo de jugadores jóvenes, con algo más de experiencia que un filial, pero también con hambre de mejorar y de jugar en categorías superiores —comenta Martínez respecto a la construcción del equipo—. Eso espero que sea algo positivo para el rendimiento del equipo". Una cimentación que se ha hecho prácticamente desde cero, con solo tres piezas que se mantienen de la campaña pasada: Isaac Nana, Toni Gabarre y el propio Sito, que subraya el hecho de tener un "equipo realmente nuevo en el que todavía se están conociendo y deseando plasmar el modelo de juego del míster ya en competición".

La valoración de la directiva, encabezada por Salamero, sobre el equipo definitivo es muy positiva: "Los veo muy bien, muy motivados, muy puestos. Ha sido una muy buena pretemporada en cuanto a resultados, juego y demás, pero bueno, no deja de ser pretemporada. Vamos a ver ahora cuando empiecen las competiciones el domingo, que nos entre la pelotita y que cada uno quede en su sitio". El equipo ha firmado victorias ante rivales de mayor categoría, como el Real Zaragoza o el Sant Andreu —además de poner en aprietos a la SD Huesca en la única derrota barbastrense (0-1)—, un empate ante un histórico como el Numancia (2-2) y el resto, todo triunfos. "Una lástima que estos puntos no cuenten", bromea Sito.

Para el defensor, la clave "pasa por este fin de semana, por empezar bien la competición y sobre todo por intentar tener un nivel estable durante toda la temporada". Será este domingo a las 17.30 horas cuando el Barbastro reciba en el Municipal de Barbastro al filial del Girona, que tiene, como advierte Iván Martínez, "jugadores de máximo nivel y un entrenador con una idea muy clara táctica y personal. Nos van a poner las cosas muy difíciles". Lo mismo piensa el capitán: "Como cualquier filial de este grupo son muy competitivos, muy duros y de mucho nivel, pero jugamos en casa y tenemos que sacar los tres puntos". Además, en un día que coincide con las Fiestas Mayores de Barbastro, por lo que el Municipal estará todavía más animado. Que lo que empieza con una fiesta, acabe con otra celebración, como mínimo, la de la salvación; si es algo más, mejor.