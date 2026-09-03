Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nayim opina sobre CeutaMuere Arturo AliagaDoble crimen TausteReal ZaragozaM-Clan Vive LatinoFiestas Valdefierro
instagramlinkedin

Tribunales

Las dos víctimas del vídeo sexual perdonan a Raúl Asencio y al resto de futbolistas procesados

El perdón de las dos jóvenes permite retirar la acusación por difusión de los vídeos, pero no los cargos por pornografía infantil

Mourinho, sobre Asencio: “Todos cometemos errores, pero acumularlos es una cosa diferente”

Mourinho, sobre Asencio: “Todos cometemos errores, pero acumularlos es una cosa diferente”

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Las Palmas de Gran Canaria

Las dos jóvenes que aparecen en los vídeos de contenido sexual que han sentado en el banquillo al defensa del Real Madrid Raúl Asencio y a sus excompañeros Ferrán Ruiz, Juan Rodríguez y Andrés García han confirmado a la jueza que han perdonado a los cuatro implicados.

El perdón que las víctimas del caso han formalizado ante la jueza de lo Penal número 5 de Las Palmas de Gran Canaria al inicio del juicio habilita a la Fiscalía para retirar la acusación que formula para los cuatro por delitos de revelación de secretos (difundir unas imágenes de contenido íntimo sin permiso).

Sin embargo, no anula los cargos de pornografía infantil que se presentan también contra Ruiz, Rodríguez y García (no contra Asencio) por haber grabado un vídeo sexual con una menor (una de las chicas tenía 16 años al suceder los hechos, en 2023), un tipo de delito en el que el perdón de la víctima no extingue la responsabilidad.

Noticias relacionadas

Tras escuchar estas manifestaciones de las dos denunciantes, la juez ha ordenado un receso en la vista.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El refugio de Susanna Griso en Aragón: un pequeño rincón de Teruel donde vivió una experiencia única en el mundo
  2. Siete jugadores de la plantilla del Real Zaragoza del descenso, y un caso especial, siguen sin equipo tras finalizar el mercado de fichajes
  3. Cierra una histórica pescadería de Zaragoza tras 50 años de servicio en Delicias: 'Da mucha pena para el que ha venido toda la vida
  4. El barrio más rico de Zaragoza celebra sus fiestas con Leticia Sabater, Los Gandules y jotas: 'Mucha expectación
  5. Muere Arturo Aliaga, exvicepresidente de Aragón y expresidente del PAR
  6. Miles de personas claman en Zaragoza por la crisis migratoria en Ceuta: 'No estáis solos. España no se vende
  7. Crimen de Tauste: Carlota fue la que 'impulsó' a su novio a matar a sus padres y confesó el delito a su hermana
  8. La plantilla definitiva del Real Zaragoza: Dos por puesto, el comodín de Saidu y los canteranos

Las dos víctimas del vídeo sexual perdonan a Raúl Asencio y al resto de futbolistas procesados

Las dos víctimas del vídeo sexual perdonan a Raúl Asencio y al resto de futbolistas procesados

La Policía Nacional detiene a dos hombres por robar en varios trasteros del barrio de las Delicias en Zaragoza

La Policía Nacional detiene a dos hombres por robar en varios trasteros del barrio de las Delicias en Zaragoza

La nueva película de Los Javis, 'La bola negra', se verá en Zaragoza de forma casi única y tal y como fue concebida

La nueva película de Los Javis, 'La bola negra', se verá en Zaragoza de forma casi única y tal y como fue concebida

Starlite Marbella acoge este jueves la primera edición europea de 'Premios Juventud' tras 23 años en América

Starlite Marbella acoge este jueves la primera edición europea de 'Premios Juventud' tras 23 años en América

Detenidos tres hombres en Zaragoza por llevar una cantidad de 'speed' que excedía el consumo propio

Detenidos tres hombres en Zaragoza por llevar una cantidad de 'speed' que excedía el consumo propio

GTA 6 no siempre dejará cambiar libremente entre Jason y Lucia durante las misiones

GTA 6 no siempre dejará cambiar libremente entre Jason y Lucia durante las misiones

Un exchófer de Sánchez reconoce reuniones con Ábalos por temas del PSOE y negocios con Aldama que nunca fructificaron

Un exchófer de Sánchez reconoce reuniones con Ábalos por temas del PSOE y negocios con Aldama que nunca fructificaron

Destilerías San Valero presenta la primera planta de desalcoholización de vino de Aragón con una inversión de más de 1,5 millones de euros

Destilerías San Valero presenta la primera planta de desalcoholización de vino de Aragón con una inversión de más de 1,5 millones de euros
Tracking Pixel Contents