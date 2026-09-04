La ilusión del reestreno en la élite del Wanapix Aldelís Intersala10: "Poder disfrutar de Primera es muy especial"

Cuatro años después del descenso regresa este sábado el Wanapix Aldelís Intersala10 a Primera División recibiendo al potente Poio Pescamar, un adversario “complicadísimo” en palabras de Nano Modrego, técnico del equipo aragonés, y lo hace sabiendo que va a ser un año muy duro por la entidad de las rivales, pero a la vez con ánimo de disfrutar del mejor fútbol sala del mundo. “Lo que más nos tiene que caracterizar es la ilusión de poder disfrutar de Primera, que es muy especial”, asegura el entrenador, quien siente además, horas antes del estreno, “responsabilidad e incertidumbre por ver el nivel que somos capaces de dar”.

Con lo tarde que terminó el largo playoff de seis partidos y lo pronto que comienza la competición es verdad que la pretemporada se les ha quedado algo corta y por eso cree que todavía su equipo está “a un 6 sobre 10” de lo que él quiere, como es lógico a estas alturas, pero el preparador aragonés mira más allá, a octubre: “Tenemos ahora tres partidos y luego un parón de un mes, así que nos hemos planteado que sean casi como un test de pretemporada, aunque con puntos en juego. El objetivo es intentar que el equipo esté lo mejor posible para la vuelta, el 18 de octubre”, relata.

Y a todo ese cóctel hay que sumar el nivel que tiene la Primera División, una categoría de una calidad excelsa que propicia que el objetivo sea la salvación y sabiendo que va a haber que sudarla mucho: “Va a ser un año muy difícil, somos conscientes todos de ello y hay que ser sensatos y realistas. El porcentaje de descensos entre los tres ascendidos en las últimas temporadas ha sido muy alto porque el salto es brutal”, asegura Nano. Y por ello, lo que no es negociable en absoluto es “la intensidad, correr, pelear y luchar, porque eso no se tiene, o se hace o no se hace, y en eso sí que no nos puede ganar nadie”, incide.

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Ahora bien, de lo que se muestra convencido es de que el club ha conformado una plantilla de garantías, aunque lamenta que “nos faltó una pieza que estuvo a punto de venir y que decidió dejar del fútbol sala”: “Eider, Emma son muy jóvenes, lo mismo que Noa, Claudia tiene 16 años y Juls está en muy buena edad. Rejuvenecer la plantilla ha hecho que tengamos más alegría, intensidad y dinamismo y estoy muy contento”, resalta Nano.