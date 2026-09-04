Ya puedes apuntarte a la Carrera de la Mujer de Zaragoza: fechas clave y dónde inscribirse

La Carrera de la Mujer Central Lechera Asturiana volverá a tomar las calles de Zaragoza el próximo domingo 8 de noviembre. Desde el miércoles 2 de septiembre, todas las mujeres que quieran formar parte de una de las citas más multitudinarias y especiales del calendario deportivo de la ciudad podrán formalizar su inscripción a través de la web oficial de la carrera.

La prueba zaragozana será la séptima parada del circuito nacional de 2026, después de celebrarse en Gran Canaria, Madrid, Vitoria-Gasteiz, Valencia y Gijón, y de la cita prevista en A Coruña el 27 de septiembre. Tras su paso por la capital aragonesa, el circuito continuará hacia Sevilla, el 15 de noviembre, y cerrará la temporada en Barcelona el 22 de noviembre.

Una de las citas deportivas más multitudinarias de la ciudad

Zaragoza volverá convertirse así en el escenario de una gran jornada deportiva que reunirá a mujeres de perfiles y edades muy diversos. Las participantes podrán completar el recorrido corriendo o caminando junto a amigas, familiares y compañeras, en una cita que promueve la práctica de actividad física y los hábitos de vida saludables, al tiempo que reivindica el papel de las mujeres y da visibilidad a diferentes causas sociales.

La ciudad afronta esta nueva edición después de una convocatoria histórica en 2025, cuando la Carrera de la Mujer reunió a 15.000 participantes, consolidándose como una de las citas más multitudinarias del circuito.

El compromiso social también estará presente a través de la sección +SolidariAs, que en Zaragoza contará entres sus proyectos protagonistas con Somos Más, Mujeres Sobrevivientes de la Violencia Machista, una asociación aragonesa formada y liderada por mujeres que han atravesado situaciones de violencia de género.

La entidad, que en 2026 cumple diez años, trabaja para que ninguna mujer afronte sola su proceso de recuperación. Así, entre sus principales iniciativas destaca el programa Mentoras-Acompañantes, basado en el apoyo entre iguales, al que se suman acciones de atención psicológica, prevención, sensibilización y formación. La asociación también estará presente en la Feria de la Corredora, donde las participantes podrán conocer de cerca su labor.

Además, como en las últimas ediciones, se pondrán a la venta dorsales 100% solidarios a favor de AMAC-GEMA, la Asociación de Mujeres Aragonesas de Cáncer Genital y de Mama.

Un compromiso firme con la salud, la investigación y los derechos de las mujeres

La Carrera de la Mujer mantiene su compromiso con la salud, la investigación y los derechos de las mujeres. En 2025, el circuito destinó el 20% de los ingresos por inscripción a causas sociales, una apuesta que se mantiene en 2026 y cuyos datos pueden consultarse en su portal de transparencia.

El circuito nacional superó el pasado año la cifra histórica de 1.500.000 participantes acumuladas desde su creación en 2004, consolidándose como el mayor evento deportivo femenino de Europa. Una trayectoria que sigue creciendo sobre el mismo compromiso social estructural que la acompaña desde su origen, presente en cada edición a través de su apoyo a la salud, la investigación del cáncer de mama, los drechos de las mujeres y la lucha contra la violencia machista.

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En 2026 la Carrera de la Mujer Central Lechera Asturiana cuenta con el patrocinio principal de Central Lechera Asturiana, Oysho y Banco Santander, junto a Marlene, Octopus Energy y Neutrogena. Volvo es el vehículo oficial y Correos Expresss, el proveedor logístico oficial. También colaboran Cosmo, Cadena Dial y la Alianza Daiichi Sankyo | AstraZeneca. Además, en Zaragoza se suman como patrocinadores locales: Institutos Odontológicos, Fontarel, GOYA, Ziaja, Compeed, Mann+Hummel, el proyecto Tu Corazón corre y la iniciativa Good Move Fron Europe, que acompañarán a las participantes en esta nueva edición.