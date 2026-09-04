El Rally Cierzo pone en marcha hoy su edición de 2026 desde Puerto Venecia

El Rally Cierzo Ejército de Tierra ya está en marcha. Cerca de 100 equipos inscritos participan este año en la prueba final del Campeonato de España de Rallyes Todo Terreno (CERTT-GT2i). La competición, con participación nacional e internacional, tiene en Puerto Venecia su sede principal y centro logístico.

La edición de 2026 volverá a contar con una parrilla muy diversa, con participantes llegados de países como Holanda, Portugal o Inglaterra. Junto a corredores con una amplia trayectoria en este tipo de pruebas, también tomarán la salida jóvenes pilotos desde los 18 años, reflejo del relevo generacional que vive esta disciplina.

La actividad ya ha comenzado este viernes alrededor de las 8:30 horas con las verificaciones técnicas de los vehículos en el parking de Primark, donde los comisarios han revisado los coches antes de su entrada en competición. Pilotos, copilotos, equipos técnicos y vehículos se han concentrado desde primera hora en Puerto Venecia en uno de los primeros momentos destacados de esta nueva edición.

A partir de las 15:00 horas, la competición se ha trasladado al entorno de Pina de Ebro, donde ha tenido lugar la prueba prólogo. La actividad regresará después a Puerto Venecia, que a las 20:00 horas acogerá la ceremonia oficial de salida, abierta al público y con la presentación de los participantes.

El sábado 5 de septiembre llegará la jornada central del Rally Cierzo, con más de 340 kilómetros de competición en los que los equipos deberán enfrentarse a diferentes terrenos y poner a prueba su velocidad, navegación y resistencia mecánica. El recinto del centro comercial mantendrá durante la prueba el parque de asistencia en el parking junto a IKEA, desde el que operarán los equipos y al que podrá acercarse el público para seguir de cerca el ambiente de la competición.

El rally concluirá también el sábado 5 con la entrega de premios en Puerto Venecia a las 21:00 horas, poniendo el broche final a una edición que vuelve a situar a Zaragoza como uno de los escenarios destacados del rally todo terreno nacional.