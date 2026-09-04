Zaragoza acoge la 48ª edición de las 24 Horas de Balonmano Maristas
El Colegio El Pilar Maristas de Zaragoza acogerá los días 12 y 13 de septiembre la 48ª edición de las 24 Horas de Balonmano Maristas–Memorial Roberto Suso, una de las citas más emblemáticas del deporte aragonés desde su primera edición en 1977
La 48ª edición de las 24 horas de Balonmano Maristas–Memorial Roberto Suso, organizadas por el club del mismo nombre y JD Tournaments, reunirá entre el sábado, 12 y el domingo, 13 de septiembre a 19 clubs de cinco comunidades autónomas y 85 equipos en una maratón de partidos que servirá de pistoletazo de salida de la temporada 2026-2027. La cita mantiene el formato estrenado el año pasado, preservando su esencia tradicional y el ambiente familiar y vibrante que ha acompañado a generaciones de deportistas.
Por segundo año consecutivo, el evento refuerza su alianza con la Zaragoza Cup Óscar Mainer, que aporta una dimensión deportiva de mayor alcance: 14 clubs y 30 equipos, con 482 jugadores participantes (309 masculinos y 173 femeninas) repartidos en siete categorías. De ellos, 276 proceden de fuera de Aragón, representando a 5 comunidades autónomas, lo que confirma la proyección nacional que ha ido ganando el torneo. La competición se disputará en 5 pabellones, con un total de 45 partidos en 36 horas de juego. La alianza refuerza así el alcance deportivo del fin de semana sin renunciar al compromiso con el balonmano base y la formación deportiva y humana de los jóvenes jugadores en una de las citas más emblemáticas del balonmano aragonés desde su primera edición en 1977.
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