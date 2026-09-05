El CD Ebro encara su tercera temporada en Segunda Federación: "La humildad no va reñida con la ambición"

El CD Ebro arranca este domingo en Olot una nueva temporada en Segunda Federación con la estabilidad por bandera y la máxima ilusión en el banquillo de La Almozara. Javier Genovés afronta su quinta campaña al frente del conjunto arlequinado (más otras tres en el Robres, filial de los de La Almozara). "La temporada pasada fuimos uno de los proyectos más humildes del Grupo —explica el técnico—. Sin embargo, conseguimos llegar a las últimas dos jornadas con opciones tanto de playoff como de puestos de Copa del Rey". El zaragozano encara el reto con la meta de, como mínimo, repetir los resultados del año pasado: "Esta temporada el objetivo es el mismo: tratar de crecer como equipo, ser lo más competitivos posible y luego en abril ver dónde estamos y luchar por los objetivos que nos toquen".

La propuesta del equipo aragonés mantendrá las señas de identidad. Genovés no renuncia a nada sobre el terreno de juego: "Somos uno de los proyectos más humildes del grupo sin ningún tipo de duda, pero la humildad no va reñida con la ambición". De este modo, la propuesta en el césped volverá a ser agresiva y reconocible, definida por el entrenador como la de "un equipo muy presionante, muy valiente, que va a asumir riesgos y que va a ser muy competitivo en cada acción", dando continuidad al modelo que ya le dio éxitos en su etapa en el Robres, donde llegó a proclamarse campeón del Grupo XVII de Tercera Federación, y en La Almozara.

Tras una pretemporada concebida como un proceso de crecimiento, el entrenador considera que la plantilla llega con argumentos futbolísticos sólidos para competir desde el primer minuto: "Estoy convencido de que el equipo ha dado pasos hacia adelante y tenemos argumentos futbolísticos que nos indican que llegamos preparados para la jornada uno". Genovés se muestra satisfecho con el esfuerzo estival: "Hemos tenido un verano en el que hemos trabajado muchísimo para planificar y confeccionar una plantilla competitiva".

Ahora, toca ver cómo se desempeña el equipo con puntos en juego. La primera prueba de fuego real será este domingo en la visita a la UE Olot, un oponente de máxima exigencia: "Es un gran equipo, preparado para pelear por todo. Tienen acceso al mercado de Primera Federación y de filiales top; es un rival de máxima complejidad". No obstante, Javier Genovés afronta este primer envite "con la máxima ilusión" para intentar sumar los primeros tres puntos del curso.