Comienza la Segunda RFEF para los cuatro representantes aragoneses

Este domingo, 6 de septiembre, comienza la temporada 2026/2027 para los equipos de Aragón que militan en Segunda Federación, en el grupo 2, donde jugarán cuatro equipos aragoneses como son el Ebro, el Utebo, el Barbastro y el Calamocha, que ascendió en la última campaña.

A las 12 horas el Calamocha recibirá en el Pedro Sancho por las obras del césped de Jumaya a un potente equipo como es el Terrassa en un encuentro que será histórico para los calamochinos, que por vez primera van a jugar en Segunda RFEF, por lo que la ilusión y motivación será el arma principal para sacar adelante una temporada que se prevé difícil.

A las 17 horas el Ebro, que espera hacer una buena temporada como la anterior, jugará en tierras catalanas en el campo del Olot, un rival en principio asequible para el conjunto zaragozano que le puede permitir empezar bien la temporada, puntuando fuera de casa.

A las 17.30 horas el Barbastro, totalmente renovado en su plantilla y que regresa al grupo de los aragoneses, se medirá en el campo municipal del Somontano, al Girona B, un rival que ya conocen de temporadas anteriores. En esta campaña los barbastrenses han depositado sus esperanzas de sacar adelante la temporada a pesar de las limitaciones económicas.

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El último en entrar en liza es el más favorito a estar arriba. El Utebo abrirá la temporada a las 18 horas en tierras navarras, ante la Peña Sport de Tafalla. El objetivo del conjunto zaragozano es el mismo de temporadas anteriores: estar entre los mejores clasificados e intentar disputar el playoff de ascenso.