La montaña en Aragón: el origen inabarcable

ARTIEDA. CAMINS D’O PACODE ARTIEDA

Una mirada al pueblo que resiste a su destino

Artieda existe y resiste con la vitalidad renacida de sus profundas venas aragonesas. Resistente y valiente, merece que obviemos a las grandes montañas para conocer sus proyectos de nueva vida y también sus senderos. Los Camins d’o Paco d’Artieda ofrecen una excusa para acercarse a conocer este canto que lucha contra el recrecimiento de Yesa.

Tres opciones familiares nos permiten conocer el entorno de Peña Nebla, sus huellas humanas, las vistas sobre el embalse y su impresionante bosque. Aquí describiremos el más largo, que se hace en no más de dos horas y media pero todos están perfectamente señalizados.

El filo del Visero nos ofrece los paisajes del Valle del Aragón. / SERVICIO ESPECIAL

Abordamos el inicio desde un punto informativo en la parte baja de Artieda. Ponemos rumbo por un pinar a la caseta de Arbea, vestigio de su explotación maderera. El entorno cambia en un sombrío hayedo con algún roble que ascendemos zigzagueando por antiguas carboneras que se alimentaban de estos ejemplares.

En menos de una hora alcanzamos el filo de Peña Nebla, llamado Visero. Este paseo crestero es el gran atractivo de la ruta, parando en los miradores sobre la Sierra de Orba, las cumbres del Pirineo al alcance de las manos, el maldito pantano que diría La Ronda y las buitreras del acantilado de Nebla.

Podríamos seguir hasta la cumbre de Musera, pero tras un fuerte giro, descendemos entre hayas y robles, buen pasto de setas. Un último mirador, en una antigua tejería, nos regala la mirada final sobre el Valle del Aragón.

ASTÚN. PICO DE LOS MONJES

Una escapada matinal al filo de la frontera

No vamos a descubrir la luna con esta excursión, sí hallaremos un espectacular mirador sobre el Midi d’Ossau. Apuntamos a la silueta del Pico de los Monjes o Pic des Moines (2.346 metros), doble bautismo por culpa de la política que hace pasar la frontera bearnesa-aragonesa por su cocorota.

En las estribaciones de la estación de Astún, esta afluencia ha convertido este punto en una ascensión sencilla y popular de poco más de siete kilómetros en los que se suben 630 metros de desnivel. Dictaríamos esta incursión montañera de nivel intermedio, por poder realizarse fácilmente en media jornada y por disponer de una pequeña trepadeta al final que añade un punto de adrenalina.

Arrancamos en dirección al ibón de Escalar, primer atractivo para decidirnos por esta andada. Bordeamos el agua para superar otros cien metros de desnivel hasta el Collado de los Monjes, en el que atrapamos la muga fronteriza. La vertiente francesa nos invita a asomarnos a un paisaje nuevo, donde el antiguo cono volcánico del Midi absorbe toda la atención.

Desde el collado seguimos por la cresta, superando una primera loma y descendiendo ligeramente hasta el Collado de Bénou (2.290 m). Aquí comienza un tramo de trepada no muy difícil (I), aunque esto dependerá de cada uno, siendo una buena oportunidad para probarse en el uso de las manos. Volveremos tranquilamente por el mismo itinerario.

ARAGÜÉS DEL PUERTO. BIXAURÍN

La cara oculta del monarca de Occidente

Y terminamos con una buena sudada (20 kilómetros y 1.400 metros de desnivel) para encaramarnos al monarca de los Valles Occidentales: el Bixaurín (2.653 metros). Nos aproximaremos a este coloso calizo desde Candanchú por la fosca cara norte, técnica y desaconsejable si no es experto en invierno y más accesible sin nieve para montañeros en forma.

Arrancamos siguiendo las pistas del GR-11 hacia la cascada de la Chorrota que baja del Circo del Aspe, aventurándonos por el precioso hayedo. Cruzamos la muga hacia Estanés. Antes del ibón giramos a la izquierda para subir por O Cantal aprovechando un sendero marcado por hitos al encuentro del Paso de La Trinchera, puerta del precioso Valle de los Sarrios.

La norte del Bixaurín impone desde las planas de Bernera. / S. R. A.

Al terminar las aiguas tuertas que miran al murallón del Napazal, giramos en el Puerto de Bernera para toparnos con nuestro objetivo. Sin intimidarnos por su grandeza, seguiremos rectos hacia él, obviando ahora la GR que baja a Lizara por el barranco de Bernera.

Noticias relacionadas

El esfuerzo se agudiza, superando una primera rampa que nos deja en un antiplano pedregoso. Sigamos hacia la Collada de Secús, y viremos a la izquierda por la última y evidente canal, superando, serpenteando, un fuerte repecho y, bajo el Alto de Fetas, superar el último remache por un cordal herboso sobre el que nos deleitaremos con las vistas sobre el Castillo de Ácher. Una pedrerilla nos deposita en la antecima y, ya por la cresta, alcanzamos el Bixaurín. Bajamos ‘por la normal’ hasta Lizara por el Cuello de O Foratón.