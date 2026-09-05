Sala Haddine y Lorena Martín reinan en la Milla de Delicias

La Milla Delicias ha vuelto a convertir las calles de Zaragoza en el epicentro del atletismo con la celebración de una nueva edición repleta de velocidad y emoción. La prueba de la longitud de la medida inglesa (1.609 metros) se desarrolló en el clásico circuito vía Universitas ante la atenta mirada de vecinos y aficionados. En la categoría masculina absoluta, se resolvió de manera muy ajustada.

Pese a los intentos del favorito, el andorrano Pol Lozano, de controlar el ritmo de la carrera, sobre todo en los primeros compases, hubo varias alternancias durante la carrera. Primero, intentó adelantarse el ganador de la edición anterior, Hamza Omari, pero fue neutralizado y en el penúltimo tramo lanzó su ataque Marcos Crespo, pero en la recta final Sala Haddine hizo uso de su fuerza explosiva y se llevó la victoria con un tiempo de 4 minutos y 17 segundos. Pegado a él llegaron Crespo (4:18) en segunda posición, Omari (4:19) en tercer lugar y Lozano (4:20) como cuarto clasificado, dado que ninguno de los cuatro protagonistas se terminaron de desenganchar con cada ataque y cruzaron la línea de meta prácticamente en fila india.

En la prueba femenina, el triunfo ha sido para Lorena Martín, que ha parado el crono en los 4 minutos y 57 segundos tras dominar la prueba con solvencia. El segundo puesto del cajón ha sido para Greta Guerrero (5:01), mientras que Elena Martín (5:06) ha ocupado el tercer escalón.

La emblemática prueba del calendario aragonés ha vuelto a contar con una gran respuesta de público, que ha arropado a los corredores a lo largo de toda la jornada tanto en las pruebas de élite masculina y femenina como en las categorías populares, cadete-juveniles y veteranos.