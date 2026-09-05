El Wanapix Aldelís vuelve a Primera con una derrota en casa (0-3)

No pudo sumar en su regreso a Primera División el Wanapix Aldelís. El conjunto aragonés cayó por 0-3 ante el Poio Pescamar en un duelo intenso en el que pagó la inexperiencia de ser novatas en la categoría. El cuadro de Modrego dejó buenas sensaciones, pero no logró ver puerta.

Wanapix Aldelís salió sin miedo a la categoría y en el primer minuto ya hizo méritos para ponerse por delante. Los disparos de Marina, Marta e Ibáñez, sin embargo, se fueron por poco o se toparon con Elena. Poco a poco, Poio fue entrando en el partido y, en una jugada de estrategia, Laura Sánchez hizo el primer tanto. El gol fue un duro golpe para Wanapix Aldelís, que se centró en defensa y concedió pocas ocasiones a las gallegas en cuanto a juego estático se refiere. Sin embargo, de nuevo la estrategia marcó un punto de inflexión. A la salida de una falta, Lucía Gómez hizo el segundo tanto con un disparo cruzado.

El segundo gol no cambió demasiado la situación del partido. Wanapix Aldelís dejaba buenas sensaciones en defensa, pero se mostraba impreciso en ataque. Poio siguió con su juego, aunque no encontró demasiados huecos en la defensa maña y los pocos que tuvo fueron solventados por una gran María Sólans. Sin embargo, al borde del descanso, un mal despeje condenó a las mañas al 0-3. Laura Sánchez se quedó sola en el punto de penalti y no perdonó. Aún tuvo una ocasión Wanapix Aldelís antes del intermedio, pero Clau no acertó en su remate tras una gran transición con Eider.

La segunda parte comenzó como la primera, con una llegada de Wanapix Aldelís. Sin embargo, Poio no tardó en responder. Ale realizó una gran parada y mantuvo el 0-3 en el marcador. Ibáñez no tardó en buscar la portería visitante, pero su disparo acabó en el lateral de la red. Las visitantes generaban peligro con una presión asfixiante en primera línea, robando balones y generando ocasiones que Ale conseguía solventar.

En el ecuador de la segunda mitad, Wanapix Aldelís tuvo un arreón ofensivo. Marina, en una jugada de estrategia, mandó el balón alto y el equipo tuvo un 3 contra 1 tras un robo en media pista que no consiguió finalizar con contundencia. El paso de los minutos hizo que Poio tuviera cada vez ocasiones más claras, pero Wanapix Aldelís se esforzó en defensa para evitar el cuarto tanto.

Noticias relacionadas

A falta de cinco minutos, Nano Modrego apostó por la portera-jugadora y la decisión casi dio sus frutos en dos ocasiones. Marta García no pudo finalizar desde el punto de penalti y el disparo de Clau se marchó por poco. En los últimos instantes, Poio volvió a rozar el cuarto tanto, pero de nuevo Wanapix Aldelís hizo un sobreesfuerzo para que el 0-3 no se moviera.