Caspe y Binéfar exhiben pegada en la jornada inaugural de Tercera Federación

La jornada inaugural del grupo XVII en la Tercera Federación se cerró con un notable balance goleador. El CD Caspe firmó el triunfo más contundente del fin de semana, lo que le vale para asumir el liderato, al pasar por encima del Atlético Monzón (3-0). El CD Binéfar se llevó los tres puntos del feudo del Andorra CF (2-4) en un auténtico intercambio de golpes.

El CF Épila encarriló en los primeros minutos su triunfo frente al Internacional Huesca (0-2) gracias a un arranque fulgurante. Idéntico botín cosechó el CD Cuarte en su visita al CF Illueca (0-2). Por su parte, La AD Almudévar se llevó una trabajada victoria por la mínima ante la recién descendida SD Ejea (1-0).

Mientras tanto, en La Almunia, el cuadro local y la SD Huesca B regalaron un vistoso pulso de ida y vuelta que acabó en tablas (2-2). El final más dramático se vivió en el choque entre el CD Belchite 97 y el CD Brea (1-1). Cuando la victoria celeste parecía asegurada tras el gol de Micolta en el 66', David Puerto apareció en el minuto 95 para salvar un punto in extremis para los locales.

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De esta manera se completó una jornada que arrancó este sábado con la derrota en casa del Robres ante el AD Fraga (1-2) y el partido de idéntico resultado entre el Tamarite y el Deportivo Aragón.