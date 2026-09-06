El CBZ se lleva el Trofeo Maquinza–V Memorial Julio Viela ante Lobe Huesca La Magia (83-72)
El conjunto de Eloy Ramírez supera al equipo oscense en su primer test de pretemporada y deja buenas sensaciones en el Siglo XXI
El Club Baloncesto Zaragoza (CBZ) estrenó su pretemporada con victoria ante Lobe Huesca La Magia (83-72) en el Trofeo Maquinza–V Memorial Julio Viela, una jornada que volvió a servir para recordar con emoción la figura de Julio Viela, directivo y pilar fundamental del CBZ desde 1980, cuya huella permanece muy presente en la historia y en el día a día del club.
En lo deportivo, el encuentro permitió ver por primera vez las nuevas caras de dos equipos aragoneses todavía en pleno proceso de construcción y adaptación. Para el CBZ fue el primer test de la pretemporada y Eloy Ramírez comenzó a enseñar las señas de identidad que quiere para su equipo: velocidad, transiciones rápidas y un juego de alta exigencia física.
Los rojillos entraron con fuerza al encuentro y pronto consiguieron abrir una primera ventaja gracias, especialmente, al dominio interior de Aitor Etxeguren y Dani Muñoz. Las rotaciones no redujeron el ritmo del CBZ y la segunda unidad mantuvo la intensidad, con Japhet Medor y Andrew Young asumiendo protagonismo ofensivo y permitiendo al conjunto zaragozano conservar el control del marcador.
Tras el descanso, el encuentro perdió algo de precisión y continuidad, fruto de los errores propios de estas primeras semanas de preparación. Pese a ello, la victoria del CBZ nunca llegó a peligrar, administrando su ventaja hasta cerrar el encuentro con el definitivo 83-72.
En el apartado individual, Dani Muñoz fue elegido MVP del Trofeo Maquinza, firmando un doble-doble de 12 puntos y 10 rebotes. También destacaron Andrew Young, con 15 puntos; Japhet Medor, con 14; y Aitor Etxeguren, también con 14 tantos.
Por su parte, Lobe Huesca La Magia nunca perdió la cara al encuentro y aprovechó el choque para seguir dando forma al nuevo proyecto con el que representará al baloncesto aragonés esta temporada en Segunda FEB.
Primeras buenas sensaciones para un CBZ que comienza a construir su nueva identidad y que tendrá ya el próximo fin de semana su primer compromiso oficial de la temporada con el debut en la Copa España el próximo domingo 13 a las 18.00 horas en el Siglo XXI ante el CB Tres Cantos de Madrid.
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