El Real Murcia borra del campo al Teruel (4-0)
El equipo aragonés cae con contundencia en un choque en el que fue inferior
El CD Teruel encajó una dura derrota en su visita al Real Murcia en un encuentro en el que fue claramente inferior al conjunto pimentonero, uno de los candidatos al ascenso (4-0). Los de Kiko Ramírez no han conseguido la victoria en las dos primeras jornadas ni tampoco han logrado ver puerta todavía.
Salió el Teruel enérgico y queriendo dominar, pero le duró un cuarto de hora. A partir de ahí creció el Murcia con un larguero de Jorquera y, a la segunda, el propio Jorquera abrió el marcador de cabeza. Dani Jiménez evitó el empate de Mario Sesé en la mejor (y casi única) ocasión bajoaragonesa en la Nueva Condomina, pero Javi Moreno amplió la diferencia con un zapatazo desde fuera del área, dejando el choque muy cuesta arriba.
El Murcia, que se gustaba, olió sangre y mordió. Cristo puso el 3-0 pasada la hora de encuentro y Joel Jorquera estableció el duro 4-0 final para el Teruel.
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