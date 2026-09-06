Santiago Carnicer y Sergio Peinado, campeones tras vencer en el Cierzo Rally Ejército de Tierra

El Campeonato de España de Rallyes Todo Terreno GT2i llegaba a su fin con una nueva edición del Cierzo Rally Ejército de Tierra, cita que volvía a disputarse con sede en Zaragoza y el recorrido centrado en el Campo de Maniobras de San Gregorio y el desierto de los Monegros. El Centro Comercial Puerto Venecia de la ciudad zaragozana era la base de la prueba para esta edición, estando allí las oficinas de la prueba, las asistencias de los equipos y celebrándose también la ceremonia de salida y la entrega de trofeos de la prueba.

La cita llegaba con varios equipos con opciones de llevarse uno de los títulos más igualados de las últimas temporadas, y es que hasta cinco eran los pilotos que podían hacerse con el campeonato. Finalmente, eran Santiago Carnicer y Sergio Peinado los que se hacían con una sólida victoria en este Cierzo Rally Ejército de Tierra, que les proclamaba además Campeones de España de Rallyes Todo Terreno. El piloto castellonense se hacía con su cuarto título consecutivo a los mandos de su Toyota Hilux T1+, y lo hacía gracias a sus dos victorias en Lorca y Zaragoza. Sergio Peinado suma con este su tercer título consecutivo junto a Carnicer y cuarto total en su carrera deportiva.

Philip Edward Mcvay y Santiago Costa se llevaban la segunda posición -consiguiendo el mejor tiempo en SS2- tras una espectacular prueba a los mandos de su Taurus EVO Max, además de ser los mejores de Challenger. Completaban el pódium absoluto Luis Recuenco y Daniel Cámara que se llevaban el pódium en esta última cita por tan solo quince segundos.

Gael Queralt y Marc Solá eran cuartos con otro Taurus en un fin de semana en el que han estado siempre en los puestos de cabeza, mientras que Eduard Pons -el otro máximo aspirante al título absoluto- y Cándido Carrera eran finalmente quintos tras remontar desde la séptima plaza que lograban en el primer tramo del día. El piloto catalán si se hacía con el título de Challenger tras una temporada extraordinaria.

Juan Gasso e Ion del Cid cerraban la temporada de su primera victoria absoluta con una sexta posición en Zaragoza, con Enrique Reyes y Carlos Ruiz en séptima posición, venciendo en T4 y proclamándose ganadores de la categoría por solo tres puntos.

En las diferentes copas y trofeos que componen el certamen, Remigio Rovira y Rosa María Delicado se llevaban el título de T1 en una cita en la que la victoria era para los belgas Felyn Pascal y Keysers Kurt. En T2 victoria y octavo título para Alberto Dorsch y Marcos Martínez; en Pilotos Femeninos Laura Bonillo se llevaba el triunfo y el título en la categoría; mientras que Rosa María Delicado se hacía con el título en Copilotos Femeninos. Por su parte, Josep Fallada y Pedro Gabriel López se hacían con la victoria en Open en esta última cita, cerrando la temporada de T8 con victoria de Matías Rodríguez y Sandra Guasch.

La Copa de España de Rallyes Todo Terreno Regularidad tenía a Joan Pedregosa y Josep Beltrí como los mejores de la prueba, con Víctor D´Croz y Edilsa Maricela Román segundos y Fernando García y Xabier Irabien completando el pódium. Darío José García y Andrea Fabiana Ibarra se llevaban el título pese a abandonar la prueba. Mientras tanto, Rafael Ángel Lesmes y Albert Casabona eran los ganadores en Regularidad Sport. Jordi Segura y Enric Segura eran segundos, con Juan Morera y Xavier Ribas terceros y ganadores de la copa en este 2026.

Con estos resultados la temporada 2026 del Campeonato de España de Rallyes Todo Terreno GT2i llega a su fin. En un año en el que la climatología ha sido clave en todas las pruebas, algunas por barro, lluvia y frío, y otras por el intenso calor; la igualdad ha imperado hasta el final en la mayoría de campeonatos, copas y trofeos, lo que hace ver que el certamen sigue creciendo y sigue siendo un referente dentro de los diferentes campeonatos que organiza la Real Federación Española de Automovilismo.