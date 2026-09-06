Antonelli firma una remontada épica en Monza

Kimi Antonelli (Mercedes) ha hecho historia con su victoria de este domingo en el Gran Premio de Italia. Desde 1966, cuando Ludovico Scarfiotti se impuso con Ferrari, ningún piloto italiano había llegado tan lejos en casa. Y el joven de Bolonia ha superado con creces cualquier gesta previa, firmando una sensacional remontada desde la 19ª posición de parrilla para acabar primero, por delante de su compañero George Russell y de Max Verstappen.

Es la séptima victoria de la actual temporada para Kimi, que aumenta su ventaja al frente del campeonato y ahora tiene a Russell a 66 puntos y a Lewis Hamilton, tercero, a 76.

El jueves le recibieron en Mercedes a base de ‘tartazos’ para celebrar su 20 aniversario. Antonelli bromeaba con todos, sonriente, aunque el disgusto iba por dentro. Por primera vez en muchas décadas un italiano llegaba al gran premio de casa, en Monza, convertido en líder del Mundial de Fórmula 1.

Pero Mercedes, que se guía más por algoritmos que por emociones, le ‘condenó’ a salir al fondo de la parrilla del GP de Italia al decidir cambiar la unidad de potencia de su coche. “Nuestros cálculos nos dicen que es el mejor circuito para hacerlo”, argumentó Toto Wolff. No se equvocaba. Y Kimi ha puesto el resto a base de coraje y talento.

Poleman inédito

Gasly, que el sábado logró una pole inesperada para Alpine, ha salvado muy bien la salida en el Autódromo de Monza, una de las más largas del calendario hasta la primera frenada. Russell ha tenido que esperar a la siguiente vuelta para atacar al francés y pasar a comandar la carrera con Mercedes, mientras que los Ferrari han protagonizado un atribulado inicio para desespero de sus tifosi.

En la segunda curva, Leclerc ha cerrado sin demasiadas contemplaciones a Hamilton, que intentaba superarle con una arriesgada maniobra y se ha ido fuera de pista, perdiendo seis posiciones. “Charles me ha echado”, ha protestado el heptacampeón, aunque los comisarios han descartado tomar medidas.

Accidente de Leclerc

Verstappen ha arrancado con mucha determinación y en la segunda vuelta le ha dado caza a Leclerc, superando al monegasco con un soberbio adelantamiento que le ha permitido escalar a la tercera posición. También Piastri se ha atrevido a lanzar un ataque al de Ferrari, que al sentirse presionado ha cometido un error.

Leclerc ha pisado el exterior de la Parabólica, que estaba sucia, ha perdido el control y se ha ido al muro a gran velocidad. El impacto, lateral, ha sido tremendo, aunque el piloto se ha bajado del monoplaza por su propio pie. El Ferrari ha terminado literalmente incrustrado en las protecciones y los comisarios no han dudado en detener la carrera con bandera roja.

Vuelta a empezar

Tras un parón de veinte minutos para reparar las barreras, la carrera ha vuelto a empezar, ahora con Russell al frente de la parrilla, secundado por Gasly,Verstappen, Colapinto y Piastri en el top cinco,con 49 vueltas por delante.

Esta vez la salida de Gasly no ha sido impecable, sí la de Russell, mientras Colapinto le ha ganado por momentos la posición a Verstappen y Hamilton, muy agresivo, se abría paso a costa de Piastri.

Antes de completar la vuelta Colapinto ha salido disparado a la grava, arruinando sus opciones y cayendo al fondo del pelotón. Verstappen ha atrapado a Gasly para situarse segundo y el francés se ha quedado expuesto ante Hamilton y los McLaren.

Cabalgada de Kimi

Kimi Antonelli, jaleado por los aficionados italianos y beneficiado por la bandera roja, ha protagonizado una épica remontada desde el fondo de la parrilla. Tras diez vueltas, el líder del Mundial ya rodaba sexto, a cuatro segundos del primero, su compañero Russell.

Verstappen ha elevado la apuesta y ha alcanzado a Russell. El inglés no ha podido reaccionar y se ha encontrado en el retrovisor a un Antonelli que venía lanzado, ya en posiciones de podio.

Después de tres vueltas de sufrimiento ante el Red Bull, Verstappen se ha quedado sin energía, Russell ha recuperado el control y Antonelli ha dejado atrás también al neerlandés. Hamilton intentaba contactar con el trío de cabeza, mientras los Mercedes iban a por un nuevo doblete.

En la vuelta 18, Antonelli ha culminado su sensacional ‘cabalgada’ de 18 posiciones para convertirse en el nuevo líder de la carrera. A partir de aquí, los dos Mercedes han impuesto un ritmo diabólico, con ambos pilotos alternándose en cabeza. Desde el muro les han pedido que dejaran para otra ocasión la táctica del ‘yo-yo’ y abrieran hueco con Verstappen. Russell era primero en ese momento y Kimi no parecía resignarse.

Doble KO en Aston Martin y safety car decisivo

El calvario de Fernando Alonso y Aston Martin en Monza, donde el AMR26 es el coche más lento en las rectas, ha tenido un desenlace tan previsible como dramático: El asturiano ha abandonado tras 25 vueltas después de una salida de pista en Lesmo y el coche de su compañero Lance Stroll se ha quedado parado tres giros después por un fallo hidráulico, confirmado un doble KO de los de Silverstone.

La situación ha propiciado un decisivo Virtual Safety Car, alterando las estrategias de Mercedes y el resto de favoritos. Los de Brackley han parado a Antonelli, que ha vuelto a pista con medios nuevos, para protegerse de Verstappen, que también ha pasado por boxes.

Russell ha continuado en pista con neumáticos duros de 30 vueltas y de forma incomprensible, tampoco han parado Piastri y Hamilton. "Colega, esta goma es terrible", lamentaba Lewis poco después, viendo el giro de guión que iba a privarle del podio en casa, justo cuando Antonelli le superaba como un 'misil'.

El último tercio de carrera ha mantenido la emoción, con Russell perseguido por Antonelli, recortando distancias vuelta a vuelta. El rendimiento del Red Bull ha caído en picado y Verstappen ha perdido la tercera posición ante Piastri. Max, que se ha ido largo en la primera variante, no ha tirado la toalla y ha vuelto a imponer su ventaja ante el de McLaren, en tanto que Norris superaba a Hamilton.

Antonelli ha llegado al final con mejores 'armas' y a pesar de una salida de pista, ha conseguido culminar su gesta a falta de tres vueltas, superando a Russell ante el delirio de sus compatriotas, que por una vez han cambiado las celebraciones de Ferrari por la del mayor talento del automovilismo italiano en muchos años.

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Antonelli, que llegará líder destacado al Madring la próxima semana, ha subido al podio acompañado por Russell y Verstappen, mientras Hamilton solo ha podido ser sexto y ha roto el empate con el de Mercedes en la segunda plaza de la general. Carlos Sainz no ha tenido opción de pelear por los puntos (13º) en otro fin de semana dificil con Williams.

Fuente: Sport