Más sombras que luces en el estreno en Segunda Federación: así han quedado los equipos aragoneses

La representación aragonesa en la Segunda Federación completó un domingo de emociones intensas y marcadores contrapuestos, donde la gran alegría de la jornada la protagonizó una UD Barbastro desatada en su feudo. El conjunto del Somontano se impuso por 4-3 al Girona B en un auténtico festival goleador. Pese a encajar pronto el gol de Biel Carreras (15'), los locales voltearon el marcador en un minuto de trance con tantos de Iker Gil (25') y Xabier Goicoechea (26'). Un gol de falta de Javier González (52') puso las tablas que Luis Carbonell volvió a romper en favor de los del Somontano desde el punto de penalti (61'). En un descuento de auténtico infarto, Cantarell parecía arruinar la fiesta barbastrense poniendo el 3-3, pero Pablo Aguinaga amarraba una victoria de oro frente a un filial gerundense.

Por su parte, el CD Ebro y el Utebo FC firmaron tablas en dos salidas exigentes. El cuadro arlequinado dejó escapar una ventaja inmejorable en tierras catalanas frente a la UE Olot (2-2). Dos penas máximas transformadas con solvencia por Paki (1' y 28') parecieron encarrilar la tarde para los zaragozanos, pero el Olot reaccionó con dianas de Marc Mas al borde del descanso y Marc Tenas en el 70' para neutralizar la renta. En Tafalla, el Utebo cuajó un choque sobrio ante la Peña Sport (1-1); tras 45 minutos iniciales sin goles, Daniel Lyubomirov adelantó a los visitantes en el minuto 76, aunque la escuadra navarra reaccionó a tiempo para arrebatar dos puntos a los utebanos.

La nota amarga del día corrió a cargo del CF Calamocha, que cedió por la mínima (0-1) ante el Terrassa FC. El bloque turolense, obligado a ejercer de local en el Estadio Pedro Sancho de Zaragoza debido a las obras del césped en Jumaya, acusó la falta de ambientación de su feudo habitual. Tras un duelo de alta intensidad, con seis amarillas para los locales, un solitario tanto de Max Marcet en el minuto 78 terminó por privar al bando aragonés de sumar en su estreno.