El Utebo, ante el reto de superarse: "Tenemos la ilusión de mejorar lo de los últimos años"

El Utebo FC arranca este domingo en Tafalla (Navarra) ante el Peña Sport (18.00 horas) su quinto año en la Segunda Federación con la máxima ambición y con la mirada puesta en dar continuidad a los excelentes resultados de las últimas campañas. Es curioso el caso de uno de los centenarios del fútbol aragonés; en los cuatro años en los que ha disputado la cuarta categoría nacional, desde la temporada 2022-23, ha quedado en todos ellos en cuarta posición, un puesto que le otorgaba una plaza en los playoffs de ascenso a Primera Federación, promoción que nunca se ha llegado a consumar.

"Tenemos la ilusión de ya no solo de repetir playoff como en estos últimos años, sino que tenemos que tener la ambición de mejorar las temporadas anteriores", afirma su técnico, incorporado este verano, Javi Suárez. No obstante, el entrenador es consciente de que no va a ser coser y cantar y menos con la reconfiguración de los grupos: "Sabemos que cada año es más difícil mantener el nivel y superarse, pero no nos ponemos techos. La exigencia es máxima y los rivales catalanes van a subir el nivel del grupo, pero debemos centrarnos en lo nuestro, ir con toda la ilusión del mundo e intentar, como mínimo, igualar lo de estos años".

La pretemporada no ha dejado mal sabor de boca en tierras uteberas: cuatro victorias ante Casetas (4-1), Cuarte (2-0), Cortes (0-6) y Alavés C (3-2); un empate ante el Deportivo Aragón (1-1); y dos derrotas frente a Real Zaragoza (2-0) y Numancia (2-1). Pero es bien sabido que en este periodo lo que muestra el marcador es lo de menos, como explica Suárez: "La pretemporada te va marcando el camino, pero cuando llega la hora de la verdad es cuando ves realmente dónde estás".

Una plantilla versátil y un vestuario unido

Respecto a la confección de la plantilla durante el mercado veraniego, el Utebo ha mantenido a ocho jugadores respecto a la temporada pasada: Jorge Chanza, en la portería; los ya clásicos en el eje de la zaga, Meseguer y Guti; en la medular, David Marín, Camilo Leiton y Carlos Llamas; y arriba, Diego Suárez y David Rivera. "La gente que ha venido aporta mucho nivel técnico y personal, encajando a la perfección con el núcleo que ya teníamos. El curso pasado la unión del vestuario fue clave para sostener al equipo y este año hemos vuelto a lograr una gran mezcla", explica Suárez.

El entrenador del Utebo se muestra "encantado" con el grupo humano y futbolístico que se ha formado, si bien reconoce que la nómina de efectivos "igual se ha quedado algo corta en alguna posición específica por puro número" (a día de hoy cuenta con seis fichas del primer equipo en defensa), destaca por encima de todo la polivalencia de sus futbolistas: "Tenemos jugadores versátiles que pueden actuar en varias demarcaciones, lo que nos permitirá cubrir sin problemas cualquier contratiempo por lesiones o sanciones".

La jornada número uno de la temporada 2026-27 llevará al conjunto zaragozano a tierras navarras para medirse a un recién ascendido de nivel y tradición como es el Peña Sport. Suárez advierte de la dificultad de la salida a un campo exigente: "Nos vamos a encontrar un rival complicado. Aunque venga de subir, es un club con mucha trayectoria en Segunda B. Es un bloque fuerte, que domina el juego directo, el balón parado y que aprieta mucho en su campo. Nos va a exigir competir muy bien desde el primer minuto".