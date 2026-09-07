Aragón, quinta en el Campeonato de España de FFAA Sub-16 Femenino 2026

La selección aragonesa ha conseguido la quinta posición en el Campeonato de España de Federaciones Autonómicas Sub-16 Femenino 2026, celebrado del 3 al 6 de septiembre en Gambito Golf Club Calatayud. Un resultado que supone la mejor clasificación de Aragón en esta competición y que completa, además, un histórico pleno de nuestras selecciones autonómicas en el primer flight esta temporada.

Constanza Beamonte Escartín, Ioana García Trifu, Elena Carrillo Odriozola y Claudia Lavado Escribano han llevado a Aragón hasta la quinta plaza nacional después de cuatro jornadas de competición en las que nuestra selección consiguió clasificarse entre las ocho mejores en la fase Stroke Play y superar posteriormente a Murcia y País Vasco en las eliminatorias Match Play. El equipo ha estado capitaneado por Rafael Pérez Verdú, con Borja Olmos Pérez como técnico.

Aragón, quinta de España en el Campeonato Sub-16 Femenino

El campeonato comenzó con una jornada Stroke Play en la que Aragón finalizó en sexta posición con 223 golpes (+7), asegurando su clasificación para el primer flight.

Constanza Beamonte lideró al equipo con una vuelta de 70 golpes (-2), acompañada por los 75 (+3) de Ioana García y los 78 (+6) de Elena Carrillo, las tres tarjetas que conformaron el resultado acumulado. Claudia Lavado completó la jornada con 86 golpes (+14). La sexta plaza situó a Aragón entre las ocho mejores selecciones de España y permitió cumplir uno de los grandes objetivos con los que afrontábamos el campeonato: competir en el primer flight. En los cuartos de final, Madrid se impuso por 5-0, por lo que nuestra selección pasó a disputar las eliminatorias por los puestos del quinto al octavo.

Dos victorias para alcanzar el mejor resultado histórico

Aragón reaccionó en la siguiente jornada con una victoria por 2-1 frente a Murcia. Elena Carrillo y Claudia Lavado consiguieron el primer punto en el foursome con un triunfo por 3/1, mientras que Constanza Beamonte sumó el segundo al imponerse por 7/6 en su partido individual.

El resultado permitió a nuestra selección llegar a la última jornada con la quinta posición nacional en juego frente al País Vasco. La eliminatoria definitiva volvió a resolverse por 2-1 para Aragón. Tras ceder el foursome, Ioana García igualó el enfrentamiento con una victoria por 1 up decidida en el hoyo 18. Constanza Beamonte consiguió después el punto definitivo al imponerse por 2/1.

Con esta victoria, Aragón cerró el Campeonato de España de Federaciones Autonómicas Sub-16 Femenino en quinta posición, superando la octava plaza conseguida en 2023 y estableciendo nuestro mejor resultado histórico en esta competición.

Cuatro selecciones aragonesas, cuatro primeros flights en 2026

La quinta posición conseguida en Calatayud adquiere además una dimensión especial dentro de la temporada de nuestras selecciones autonómicas.

Por primera vez, las cuatro selecciones aragonesas que han disputado sus respectivos Campeonatos de España de Federaciones Autonómicas durante una misma temporada han conseguido clasificarse para el primer flight. El equipo Sub-16 Femenino completa así un cuatro de cuatro histórico para Aragón en 2026, confirmando una temporada de crecimiento competitivo de nuestras selecciones en los Campeonatos de España.

El campeonato deja además un resultado especialmente significativo al haberse conseguido en casa, en Gambito Golf Club Calatayud. Constanza Beamonte, Ioana García, Elena Carrillo y Claudia Lavado cierran cuatro jornadas de competición como quintas clasificadas de España y con el mejor resultado alcanzado hasta ahora por Aragón en el Campeonato de España de Federaciones Autonómicas Sub-16 Femenino.

El campeonato nos deja también cuatro días para recordar en casa, con Gambito Golf Club Calatayud en excelentes condiciones para recibir a las mejores selecciones Sub-16 de España. Detrás del resultado ha estado también el gran trabajo de Rafael Pérez y Borja Olmos, acompañando y ayudando a nuestras jugadoras durante toda la competición. Junto al equipo han estado también Mayte Puri, del Comité Femenino; Chema Dehesa, presidente de la Federación Aragonesa de Golf; y Emilio Gené, gerente de la Federación, compartiendo de cerca una semana que termina con el mejor resultado de Aragón en la historia de este campeonato.