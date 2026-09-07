Trasobares acogerá el VIII Encuentro de Escaladoras 'Encordadas 2026', una cita de referencia de la escalada en femenino e identidades disidentes

El fin de semana del 11, 12 y 13 de septiembre se celebrará el VIII Encuentro de Escaladoras Encordadas 2026 en Trasobares, Calcena y Purujosa. La cita reunirá de nuevo a escaladoras procedentes de distintos lugares de la península y servirá para mostrar el potencial de las escuelas de escalada del Valle del Isuela y de la Cara Oculta del Moncayo.

La realización de este encuentro busca dos objetivos claros. Por un lado, generar un espacio para visibilizar, promover y reforzar la presencia de las mujeres y las identidades disidentes en la escalada, favoreciendo el aprendizaje colectivo, el cuidado mutuo y la creación de redes. Por otro, dar a conocer este territorio y su potencial como destino de turismo activo, rural y sostenible, contribuyendo a la dinamización de los pueblos del valle.

En su octava edición, Encordadas mantiene la escalada como eje principal y amplía su propuesta con varias novedades. La más destacada será el estreno en primicia de “ENCORDADAS. Mucho más que un encuentro de escalada”, una charla-documental que recorre la historia del proyecto y pone en valor la comunidad creada a lo largo de estos años. El programa incorpora también una charla sobre emprendimiento vinculada a la apertura de un rocódromo, la proyección del documental “Jai Alai” de la novenogradista Ana Belén Argudo, un clinic de entrenamiento específico para mujeres y un mercadillo de artesanía que ocupará la Plaza Mayor de Trasobares.

Una de las actividades del año pasado. / SERVICIO ESPECIAL

La consolidación de Encordadas se refleja también en la amplia red de marcas, entidades y pequeños proyectos que colaboran con el encuentro. Patagonia participará con su camión Worn Wear de reparación de ropa deportiva, donde se podrán llevar prendas de montaña para alargar su vida útil. Barrabes ofrecerá un kit de bienvenida a las personas inscritas y patrocinará la gymkana de orientación con el “Reto Barrabes”. Scarpa facilitará un test de pies de gato durante todo el fin de semana en el Camping Municipal de Trasobares y aportará un regalo para cada participante de la gymkana. Fixe Climbing Gear y numerosas marcas y proyectos del mundo de la escalada se suman igualmente a esta edición.

Un programa para aprender, compartir y escalar

El viernes 11 por la tarde el encuentro comenzará con la gymkana de orientación “DESORIENTADAS”, guiada por el equipo técnico de Guías El Run. A las 19:00 horas se presentará en primicia el documental “ENCORDADAS. Mucho más que un encuentro de escalada”, que repasa la historia de superación y comunidad construida en torno al proyecto. Por la noche, se realizarán las ya clásicas dinámicas para crear redes y conexiones entre las participantes

Actividades de espalda sana. / SERVICIO ESPECIAL

El sábado 12 será la jornada central y las asistentes dedicarán buena parte del día a escalar en las escuelas de Calcena, Trasobares y Purujosa. La organización ofrecerá talleres de iniciación a la escalada y de gestión del miedo, impartidos por las técnicas de Guías El Run. A las 17:00 horas, la Casa de la Cultura acogerá una charla-coloquio de Ainhoa Villafranca, del nuevo rocódromo ZeroG de Tudela (Navarra), titulada “Cómo emprender montando un rocódromo”. A las 19:30 horas, en el Pabellón Municipal, la escaladora Ana Belén Argudo acompañará la proyección del documental “Jai Alai” y abrirá un espacio de diálogo sobre escalada y superación. La jornada terminará con una cena popular, el sorteo de marcas y un bingo musical.

El domingo 13 por la mañana tendrán lugar dos sesiones de yoga aplicado a la escalada de la mano de Sonia Gracia, de EscaladAsana, en el sector “El Bombo” de Trasobares. Entre las 11:00 y las 14:00 horas, la Plaza Mayor acogerá el mercadillo de artesanía, una iniciativa que busca poner en valor el trabajo de artesanas y creadoras rurales y dinamizar el comercio local. La programación se completará con un clinic de entrenamiento específico para mujeres impartido por Simbiotic Climb y Climbing Laboratori.

La escalada es el centro de la actividad. / SERVICIO ESPECIAL

El encuentro está organizado por un grupo de mujeres escaladoras a las que la vida ha juntado en la Cara Oculta del Moncayo. Comparten la pasión por la escalada y el amor por un territorio que reúne escuelas de escalada, naturaleza y pequeños municipios afectados por la despoblación. Desde hace ocho ediciones impulsan Encordadas como un espacio de práctica deportiva, convivencia y apoyo mutuo.

El grupo pertenece a la Asociación Isuela Valley, creada para impulsar uno de los principales activos turísticos del territorio: la escalada. A través del fomento de esta actividad, la asociación pretende situar el Valle del Isuela en el mapa del turismo activo, rural y sostenible, atrayendo visitantes y generando actividad económica y oportunidades que contribuyan a mantener vivos sus pueblos.

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La organización agradece especialmente la acogida y la colaboración de las vecinas y vecinos de Trasobares, de su Ayuntamiento y de la Comarca del Aranda, cuyo apoyo hace posible la celebración del encuentro.