La zaragozana Mapi León, entre las nominadas al Balón de Oro

La zaragozana Mapi León ha sido incluido entre las 30 nominadas al Balón de Oro de fútbol de este año, donde la principal novedad ha sido la no inclusión de Aitana Bonmatí, la ganadora de las tres últimas ediciones.

La central zurda ha fichado esta temporada por el London City Lionesses, siguiendo los pasos de Alexia Putellas, tras 8 temporadas en el FC Barcelona, en las que jugó 314 partidos y levantó 27 títulos: 4 Champions League, 7 Ligas, 7 Copas de la Reina y 6 Supercopas de España. Además, anotó 22 goles, convirtiéndose en la tercera defensa con más goles en la historia del club blaugrana. Debutó como titular con las inglesas en la victoria 2-1 contra el Manchester United

Entre las nominadas están también las españolas Alexia Putellas, Cata Coll, Mariona Caldentey, Patri Guijarro y Claudia Pina.

León, de 31 años, se formó en las categorías inferiores del Transportes Alcaine, posteriormente Prainsa Zaragoza, y debutó con el primer equipo en 2011, cuando tenía 16 años, siendo uno de los grandes talentos que ha dado el fútbol femenino aragonés en toda su historia. En 2013 firmó por el Atlético de Madrid, donde permanecería hasta 2017, cuando fichó por el Barça, convirtiéndose en el primer traspaso en la historia de la sección femenina del club, que pagó 50.000 por adquirir sus servicios.

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Mapi Leon , durante un partido con la selección española en 2025 / Europa Press

Ha sido internacional con la selección española absoluta en 62 ocasiones, debutando el 15 de septiembre de 2016 ante Montenegro. Ha participado en la Eurocopa de 2017, en el Mundial de Francia 2019, donde fue titular en todos los encuentros y la Eurocopa de 2022. Estuvo ausente entre 2022 y 2025 tras ser una de las 15 jugadoras que pidieron no ser convocadas hasta que no cambiara la forma trabajo y preparación de la selección, entonces dirigida por Jorge Vilda. Regresó al combinado nacional en 2025, ya con Sonia Bermúdez como en el banquillo.