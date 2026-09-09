Messi alcanza un principio de acuerdo para convertirse en el máximo accionista del Eldense

El argentino Leo Messi, para muchos el mejor futbolista de todos los tiempos, ha alcanzado un principio de acuerdo para convertirse en el máximo accionista del Eldense, en una operación avanzada por Radio Marca. El grupo TH, hasta ahora dueño del Deportivo con Carolina Holguín, presidenta, y Juan Carlos Trujillo, consejero delegado, como cabezas visibles; ha completado la venta del club azulgrana al actual jugador de Inter Miami. El acuerdo se ha cerrado por una cifra muy superior a la que el grupo colombiano pagó hace apenas 11 meses al empresario eldense Pascual Pérez para hacerse con la entidad.

Pese a que Messi es finalmente quien se ha hecho con el 100% de las acciones del Eldense, tal y como han publicado varios medios nacionales, Holguín y Trujillo llevaban varios meses pensando en vender el club tras el ascenso a Segunda División. Otra de las opciones que apareció como posibles compradores fue un grupo de empresarios argentinos encabezado Ricardo Pini, abogado muy cercano a Christian Bragarnik, actual propietario del Elche. Pero la irrupción de Leo Messi frenó la operación.

Leo Messi posa con la camiseta del Cornellà, su otro club en España junto al Eldense. / UEC

Pendiente de oficialización por parte de la entidad, el Deportivo Eldense se convertirá en el segundo club que compra Messi en el fútbol español. La leyenda culé también adquirió en propiedad el Cornellá el pasado mes de abril, equipo de Tercera Federación (quinta categoría). La multipropiedad de los dos clubes será posible siempre y cuando no coincidan en la misma categoría o ambos no formen parte de LaLiga, es decir, no militen en Primera o Segunda División (no supondrá un problema en el corto-medio plazo).

Pendiente de los últimos trámites

El acuerdo entre las partes ya está cerrado. De hecho, a través de un post en la red social X (antes Twitter), Juan Carlos Trujillo ya se ha despedido de la afición con un breve mensaje y una imagen de Carolina, con quien comparte matrimonio además de sociedad. "Buenas tardes. ¡De nada! Aúpa Deportivo. "Fe en el destino". Saludos desde el hermoso Llano", ha posteado desde Colombia, donde gestionan Llaneros, de la Primera División. "Fe en el destino" ha sido el lema del Eldense durante la estancia de la propiedad colombiana en el Deportivo, con el que ha querido poner fin a esta etapa.

La noticia ha sido toda una sorpresa en Elda. De hecho, según ha podido saber INFORMACIÓN, la inmensa mayoría de los trabajadores del club desconocían que el nuevo propietario del Deportivo iba a ser Leo Messi. Se han ido enterando con el paso de las horas y las distintas publicaciones que han ido saliendo en la prensa. Todo apunta a oficializarse en los próximos días, una vez concluyan los últimos trámites legales y contractuales, entre ellos el proceso de auditoría exhaustiva a las cuentas del club o 'due diligence'. Además, el traspaso de poderes también deberá de recibir la autorización del Consejo Superior de Deportes (CSD).

Claudio, la primera decisión

El pasado domingo, cuando todavía se desconocía que era Messi quien se encontraba tras la nueva propiedad del Eldense, el club anunció la sorpresiva destitución de Claudio Barragán. Entonces, este periódico ya publicó en su edición de papel del pasado lunes que era el nuevo grupo inversor quien había decidido echar a Claudio.

Leo Messi, durante la final del Mundial. / Tom Weller/dpa / Europa Press

El adiós de Barragán, héroe del regreso azulgrana a Segunda, ha sido la primera medida adoptada por la directiva encabezada por Messi. Y desde entonces, el club rastrea el mercado de entrenadores libres para elegir al encargado de tomar las riendas del equipo. Esta misma tarde la dirección deportiva, compuesta por Víctor Lafuente y Alonso Cortés, ha estado trabajando en las oficinas del Nuevo Pepico Amat para ofrecer opciones a la nueva propiedad para el banquillo.

Valoración del alcalde

El alcalde de Elda, Rubén Alfaro, también ha confirmado el principio de acuerdo entre las partes para la compra del Deportivo en un comunicado para la prensa. "Tenemos que sentirnos, una vez más, orgullosos de nuestra ciudad y del club de fútbol que nos representa, el Eldense, porque el hecho de que una figura como Leo Messi se fije en nosotros y tenga la intención de apostar por el club y por Elda es, obviamente, una noticia espectacula". "Vamos a respetar los tiempos de la negociación y la confidencialidad que requieren estos procesos antes de hacer una valoración más amplia. Pero estamos muy felices, la verdad", ha explicado el primer edil de la ciudad.

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En medio del revuelo mediático que ha supuesto la noticia, con gran parte de los medios nacionales abriendo sus portales con el Deportivo Eldense, el equipo regresará a los entrenamiento este miércoles. Lo hará a puerta abierta, en el campo anexo al Pepico Amat, bajo la atenta mirada de una afición que siempre recordará este 8 de septiembre del 2026 como uno de los días más especiales en los casi 105 años de historia que tiene el Deportivo Eldense.