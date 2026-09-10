El Atlético Calatayud ya conoce a su rival en la previa de la Copa del Rey: se enfrentará al CD Baztán

El Atlético Calatayud ya tiene marcado en el calendario su primer desafío en la Copa del Rey. El sorteo de la eliminatoria previa, celebrado este jueves a las 13:00 horas en el Salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, ha emparejado al conjunto aragonés con el CD Baztán (Navarra), en lo que supondrá el arranque del torneo más ilusionante del fútbol español.

La eliminatoria se disputará a doble partido, jugándose el encuentro de ida en el Municipal bilbilitano de San Iñígo el fin de semana del 26 y el 27 de septiembre y el choque de vuelta en el Municipal de Giltxaurdi el 3 o el 4 de octubre. El vencedor de este cruce directo sellará su billete para la primera ronda del Campeonato de España, asegurándose así la oportunidad de recibir a un rival de superior categoría en la siguiente fase.

Encuadrado en el bombo de la Copa B por criterios de proximidad geográfica junto a los representantes balear, catalán y navarro, el cuadro bilbilitano inicia de esta manera un recorrido ilusionante en la Copa de S. M. El Rey que tendrá su desenlace el próximo 24 de abril de 2027 en la gran final del Estadio La Cartuja de Sevilla. Tras la extracción de las bolas, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, ha mantenido un encuentro con los representantes de los 20 clubs de categoría territorial participantes para darles la bienvenida oficial a la competición.