El Día del Deporte reúne 59 entidades y 68 actividades este fin de semana en la plaza del Pilar

La plaza del Pilar de Zaragoza acogerá el 12 y el 13 de septiembre una nueva edición del Día del Deporte en la Calle, con 59 entidades deportivas y 68 actividades para todas las edades, en un programa gratuito que ofrecerá más de 13 horas de propuestas durante el fin de semana. El Ayuntamiento de Zaragoza, a través de Zaragoza Deporte, consolida así por segundo año consecutivo el formato de dos jornadas de este evento, que se desarrollará de 10.30 a 13.30 y de 16.30 a 20.00 horas durante ambas jornadas.

La programación permitirá descubrir y practicar diferentes disciplinas deportivas mediante talleres y actividades dirigidos a personas con distintos niveles de habilidad. La oferta incluye deportes como balonmano, baloncesto 3x3, ciclismo, escalada, fútbol sala, gimnasia, hockey, judo, patinaje, rugby, tenis, tiro con arco, voleibol, natación, waterpolo, boxeo y pickleball, entre otros.

Las propuestas se organizan en seis grandes ámbitos: deporte, recreación y ocio; deporte educativo; deporte federado y de base; deporte inclusivo y dirigido a colectivos vulnerables; deporte intergeneracional; y deporte y salud. El evento incorpora actividades para personas con discapacidad o movilidad reducida y propuestas destinadas a colectivos que encuentran en el deporte una herramienta de participación e integración social.

Special Olympics celebra su 35.º aniversario

Special Olympics Aragón tendrá un protagonismo especial en esta edición con motivo de su trigésimo quinto aniversario. Antes del inicio de las actividades, más de 300 deportistas, familiares y voluntarios participarán en un desfile de bandera desde la plaza España hasta la plaza del Pilar, pasando por la calle Alfonso.

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La llegada está prevista en torno a las 10.30 horas. La antorcha de Special Olympics permanecerá durante el fin de semana en un pebetero instalado en la plaza del Pilar como símbolo del deporte inclusivo. Como novedad, la edición contará además con una nueva página web que permitirá consultar la programación por días y franjas horarias y facilitará la planificación de la visita.