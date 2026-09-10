La España de Mariona Ortiz, a por un puesto en las semifinales

La selección española de Mariona Ortiz jugará los cuartos de final del Mundial de Berlín este jueves a las 20.45 horas. La Familia, que ya está entre las ocho mejores del mundo, afrontará los cuartos con energías renovadas tras dos días de descanso. El equipo de Miguel Méndez terminó primero del grupo A, con dos victorias (ante Alemania y Japón) y una derrota (contra Mali), y accedió directamente a la siguiente ronda, evitando así disputar el siempre peligroso 'play-in'. Durante estos tres partidos, Mariona Ortiz sumó un total de 14 puntos, 4 rebotes y 7 asistencias.

En el último choque ante las niponas, la joven base Iyana Martín volvió a brillar y fue la jugadora más decisiva del combinado nacional. De hecho, se convirtió en la primera jugadora menor de 21 años que sumaba más de 20 puntos en dos partidos consecutivos en una Copa del Mundo.

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Su desparpajo y liderazgo, unido a su gran conexión con su amiga Awa Fam (doble-doble ante Japón y MVP en el debut), ilusiona a una selección que aspira a colgarse una medalla en este Mundial de Berlín. Precisamente, el crecimiento de las jóvenes en un escenario de máxima exigencia, unido al liderazgo de las más veteranas como María Conde o Maite Cazorla, resultaron decisivos para que España volviese a dejar pinceladas de lo que es capaz, tras la inesperada derrota ante Mali. Superado el susto, la selección afrontará ahora un exigente duelo.