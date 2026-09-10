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El piloto con raíces aragonesas Álex Rins dejará el Mundial de MotoGP al final de la temporada

El motorista dice haber encontrado "algo que realmente me llama mucho más la atención", si bien no quiso desvelar de qué se trataba; lo que sí afirmó taxativamente es que su carrera deportiva sobre las dos ruedas "se acabó"

Álex Rins, junto a los cuatro niños del colegio de Castelserás que diseñaron su casco.

Álex Rins, junto a los cuatro niños del colegio de Castelserás que diseñaron su casco. / Motorland Aragón

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El Periódico de Aragón

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Zaragoza

El español Alex Rins, con familia originaria de Valdealgorfa y actual piloto del equipo oficial de Yamaha, dejará la competición motociclista al final de la temporada, según confirma la organización del campeonato. Rins, en la actualidad vigésimo del Mundial de MotoGP, no contaba con ninguna oferta interesante que le permitiese seguir en activo, motivo por el que podría haber decidido no continuar en la competición de dos ruedas al término de la temporada 2026. De esta forma, el GP de Aragón de 2026 fue su último 'en casa'.

"Tenía dos opciones bastante buenas para ir a Superbike, pero no voy a ir", reconoció en Misano Adriático Rins, donde este fin de semana se disputará el GP de San Marino. El piloto dice haber encontrado algo que le "llama mucho más la atención realmente", si bien no quiso desvelar de qué se trataba. Lo único que sí afirmó taxativamente es que su carrera deportiva sobre las dos ruedas "se acabó".

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