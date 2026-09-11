El aragonés que debutará en el Campeonato del Mundo de 100 kilómetros

La bandera de Teruel acompañará a Marco Álvarez hasta el Campeonato del Mundo de 100 kilómetros. La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, acompañada por el concejal de Deportes, Jesús Artigot, ha entregado al atleta turolense la enseña de la ciudad antes de su viaje a Ames (A Coruña), donde el próximo 20 de septiembre se medirá con los mejores especialistas del mundo de ultrafondo como integrante de la selección española.

"Llevar la bandera de Teruel a un Mundial es un orgullo para toda la ciudad. Marco representa a la perfección valores que admiramos: esfuerzo, constancia, sacrificio y capacidad para superar cualquier límite. Queremos que sienta que detrás de cada uno de sus kilómetros está también el apoyo de todos los turolenses", ha señalado Emma Buj.

La alcaldesa ha destacado la dimensión de un logro que sitúa de nuevo a Teruel en el mapa del deporte nacional e internacional. "Marco ya ha demostrado que está entre los mejores de España y ahora tiene la oportunidad de competir entre los mejores del mundo. Desde Teruel vamos a seguirle, a animarle y a sentirnos representados por él. Le deseamos toda la suerte, aunque después de todo el trabajo que lleva detrás sabe que tiene algo todavía más importante: la confianza en sí mismo", ha expresado Buj.

Marco Álvarez llega a esta gran cita internacional como campeón de España de 100 kilómetros. El pasado 21 de marzo, en Málaga, se impuso en el Campeonato de España con un tiempo de 6 horas, 41 minutos y 40 segundos, una marca que, además, se sitúa como la undécima mejor de la historia de España en esta distancia.

Su victoria en Málaga le abrió las puertas de la selección española y le permitirá debutar en un Campeonato del Mundo. El corredor turolense afronta el reto con ambición, pero también con el respeto que exige una distancia extrema como los 100 kilómetros.

Objetivo: entre los 20 primeros

"He entrenado mucho. Son 100 kilómetros y puedes ir muy preparado y luego en el kilómetro 90 ir todo al traste. Mi objetivo es estar bien situado y me gustaría estar entre los 20 primeros", ha explicado Marco Álvarez.

El atleta de la Sociedad Atlética Turolense será uno de los cinco corredores que representarán a España en la categoría masculina. El equipo estará formado, además, por Antonio Jesús Aguilar, Félix Pont, Carlos Gazapo y Jesús Rafael González.

España afronta la competición con la intención de volver a estar entre las grandes potencias del ultrafondo mundial después del subcampeonato conseguido por el equipo masculino en el Mundial de 2024.

"Hay mucho nivel en todos los países. Las mejores selecciones son Japón, Francia, Gran Bretaña y España", ha reconocido el corredor turolense, consciente de la dificultad de la prueba y del enorme nivel de sus rivales.

El Campeonato del Mundo de 100 kilómetros de la IAU reunirá en Ames a 248 atletas de 43 federaciones nacionales, según la lista oficial publicada esta semana. La prueba, una de las grandes citas internacionales del ultrafondo, se disputará el domingo 20 de septiembre con salida a las 8.30 horas desde Bertamiráns.

El circuito tendrá unos cinco kilómetros por vuelta y los atletas deberán completar la distancia de 100 kilómetros antes de alcanzar la meta.

Ames, municipio situado en el área metropolitana de Santiago de Compostela, acogerá por primera vez en Galicia este Campeonato del Mundo, que se celebra desde 1987 y que reunirá a buena parte de la élite internacional de la especialidad. La organización espera que la competición convierta durante ese fin de semana a Ames y a toda la comarca en uno de los grandes focos mundiales del atletismo de ultrafondo.

Para Marco Álvarez será el siguiente capítulo de una temporada excepcional. Su triunfo en Málaga, con 6:41:40, le convirtió en campeón de España y le permitió entrar en la historia de la distancia en España. Ahora afronta 100 kilómetros todavía más especiales: los que separan la salida de Ames de un sueño que empezó con muchas horas de entrenamiento y que le ha llevado hasta vestir por primera vez la camiseta de la selección española.

"Vamos cinco con la selección española. Puntúan los tres primeros por equipos y, a nivel individual, quieres quedar en un buen puesto, claro", ha precisado el turolense.

El Ayuntamiento de Teruel ha trasladado al atleta su reconocimiento por el camino recorrido y sus mejores deseos ante una prueba que pondrá a prueba su preparación física y mental.

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"Disfruta de la experiencia, compite con toda la fuerza que tienes y lleva el nombre de Teruel tan lejos como puedas. Ya has conseguido algo enorme que es estar entre los mejores de España y representar a nuestro país en un Mundial", ha concluido la alcaldesa.