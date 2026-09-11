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La Baja España Aragón 2026 recorre desde este viernes tres comarcas turolenses

La prueba fue suspendida en julio por las altas temperaturas y el riesgo extremo de incendios en Aragón

Presentación de la Baja España Aragón este viernes en Teruel.

Presentación de la Baja España Aragón este viernes en Teruel. / SERVICIO ESPECIAL

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El Periódico de Aragón

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Teruel

La Baja España Aragón 2026 Trofeo Getac comienza este viernes en Teruel y se prolonga hasta el 13 de septiembre por las comarcas del Jiloca, Albarracín y Teruel, con una treintena de localidades incluidas en el recorrido.

La prueba alcanza su cuadragésimo segunda edición y cumple 13 años consecutivos con Teruel como escenario, es la única cita española puntuable para la Copa del Mundo FIA de Bajas de coches y también puntúa para la Copa del Mundo FIM de motos.

La competición ha arrancado con la etapa prólogo, que tiene salida en Gea de Albarracín y un recorrido de 6,48 kilómetros.

El sábado se disputarán dos sectores selectivos: el SS1, entre Argente y Concud, tendrá 151,07 kilómetros, mientras que el SS2, entre Caminreal y Gea de Albarracín, alcanzará los 180,08 kilómetros.

Coches y motos competirán de forma independiente y en diferentes horarios: los coches realizarán el SS1 por la mañana y las motos y los quads lo harán por la tarde, mientras que estos últimos comenzarán su jornada con el SS2.

Los camiones solo disputarán el segundo sector; ya que el sistema evita que coches y motos coincidan en las especiales.

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La competición terminará el domingo con el SS3, que repetirá el recorrido de Argente a Concud: las motos y los quads saldrán a las 7.00 horas, los coches a las 11.00 y los camiones a las 14.00.

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