Braceras, en motos, y Portela, en coches, reinan en el prólogo de la Baja España Aragón

La Baja España Aragón 2026 comenzó ayer viernes tras el aplazamiento sufrido en verano con la disputa del prólogo de 6,40 km en el entorno de Gea de Albarracín para las categorías de motos y quads, una primera toma de contacto con el recorrido que ha permitido a los participantes medir sus fuerzas y establecer el orden de salida para las jornadas principales.

En cuanto a los tiempos, el mejor de motos fue David Braceras (Honda) con un tiempo de 4:06.3, sensacional debut en la prueba y los raids para el piloto apadrinado por Joan Barreda.

Seguido por Lorenzo Santolino (Sherco) a 16 segundos (4:26.5) y en el tercer puesto Alfredo Pellicer (KTM) picando un crono de 4:28.8. Cuarto ha finalizado Javi Vega (Kove).

El top 5 de los cronos lo firmaba el primer quad, el del portugués Tomás Coutinho (4:30.0) siendo los españoles Dani Vila y Toni Vingut los siguientes mejores quads.

Sara García (Yamaha) ha sido la mejor en Féminas precediendo a Nora Esteban (Kove) y a Esther Merino (Husqvarna).

En cuanto a la categoría de coches, Saood Variawa (Toyota Hilux EVO), acompañado por Charan Moore, marcó el mejor tiempo, con un registro de 4:06,6. Una sanción de 30 segundos, sin embargo, hizo que el liderato pasara a manos de Luis Portela. A menos de dos segundos terminó Joao Ferreira (Toyota Hilux EVO), junto a Filipe Palmeiro, con 4:07,9, mientras que Guillaume De Mevius (X-Raid Mini JCW Rally 3.0i), acompañado por Mathieu Baumel, completó las tres primeras posiciones con un tiempo de 4:11,3

En cuanto a los tiempos de la categoría de buggys “Challenger”, Gonçalo Guerreiro (Taurus Evo Max), copilotado por Joel Lutas, consiguió el mejor registro de la categoría con un tiempo de 4:18,7. Henk Klaassen (Taurus T3 Max), junto a Sasha Siripanyavuthi, terminó segundo con 4:23,7, mientras que el español Eduard Pons (Taurus Evo Max), acompañado por Cándido Carrera, completó las tres primeras posiciones con un tiempo de 4:29,9.

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Dentro de la categoría SSV, Afonso Oliveira/DanielJordao a bordo de un BRP Can-Am Maverick R, marcó el mejor registro con un tiempo de 4:35,1. Segundos fueron Mansour Al Helei/Khalid Alkendi, también con un BRP Can-Am Maverick R, con 4:36,6, mientras que Paulo Rodrigues/Fausto Mota, completó las tres primeras posiciones con un tiempo de 4:38,8, también al volante de un BRP Can-Am Maverick R.