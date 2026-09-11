El CD Ebro parará sus partidos dos minutos para protestar por la situación del campo

El CD Ebro ha decidido que todos sus equipos harán un parón de dos minutos antes de comenzar sus encuentros este fin de semana. El equipo de Segunda RFEF recibe precisamente este sábado a las 17.30 horas al Reus, al que esperan superar en El Carmen para sumar los tres puntos tras el empate de la jornada inicial. El motivo de esta medida es la "preocupación" que tiene el club por el estado del césped de El Carmen que, según el comunicado que publicó este jueves, puede ser la causa de las últimas lesiones graves sufridas por los futbolistas del conjunto arlequinado.

"En estos momentos, entendemos que no se puede garantizar adecuadamente la seguridad de los deportistas que desarrollan su actividad en el CMF La Almozara. Las últimas y graves lesiones producidas en la instalación, en un contexto directamente relacionado con el estado de la superficie de juego, deben constituir, a nuestro juicio, un motivo de actuación inmediata", reza el comunicado, que habla de un "profundo deterioro de dicha superficie" a la que se suma el estado de la iluminación del estadio.

"Actualmente no se cumplen los mínimos exigibles para poder disputar encuentros con luz artificial en la instalación, una circunstancia especialmente relevante para un club cuyo primer equipo compite en 2RFEF", añade la entdidad, por lo que ha decidido pasar a la acción, llevar a cabo una protesta y solicitar la intervención del ayuntamiento.

"Este fin de semana, todos los equipos del CD Ebro que disputen sus encuentros como locales realizarán un parón de dos minutos al inicio de sus respectivos partidos. La medida será extensiva a toda la actividad deportiva del club como local. Entre los encuentros afectados se encuentran el partido del primer equipo frente al Reus FC Reddis y el del Juvenil Liga Nacional ante el Real Zaragoza", señala la entidad.

Eso sucederá este mismo fin de semana, pero el CD Ebro anuncia ya que la medida puede extenderse y ampliarse el fin de semana del 26 y 27 de septiembre si la situación no mejora, "planteando en ese caso una paralización total y definitiva de la actividad en todos los partidos que el CD Ebro dispute como local", advierte en su comunicado.

"El club no puede asumir con normalidad que sus deportistas compitan semanalmente en unas instalaciones cuyo estado actual no permite garantizar unas condiciones mínimas de seguridad y competición. Entendemos, además, que el esfuerzo económico, administrativo y deportivo realizado por el CD Ebro durante los últimos años, así como su contribución al desarrollo y promoción del deporte en Zaragoza, merece una consideración acorde con la dimensión y el compromiso de la entidad", argumenta el club.

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Por todo ello, solicita al Ayuntamiento de Zaragoza "que aborde esta situación con carácter urgente y que se adopten las medidas necesarias para garantizar unas condiciones de seguridad y competición acordes con las exigencias de la actividad desarrollada por el CD Ebro", concluye el comunicado.