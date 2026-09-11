Elda sigue sin creérselo: "Messi nos puede llevar a otra dimensión"

Pasan los días, pero el aterrizaje de Leo Messi en Elda sigue estando presente en cada conversación de la ciudad. En las plazas, las cafeterías, los parques, alrededores del Nuevo Pepico Amat... no se habla de otra cosa. "Sales por Elda y no llegas a la esquina sin que alguien te pare y diga: '¿Has visto lo de Messi?'", cuenta Bruno Montesinos, aficionado incondicional del club. El principio de acuerdo entre el astro argentino y el Grupo TH colombiano por la totalidad de las acciones del Eldense ha supuesto todo un terremoto en la ciudad.

Y pese a que en la mayoría de la hinchada se percibe entusiasmo y expectación, también hay quien destila cierta incertidumbre sobre el rumbo que tomará el proyecto con Messi a la cabeza. "A mí si es con Messi o con otro me da igual. Lo que quiero es que el Deportivo vaya para adelante. Que llegue quien tenga que llegar, a mí lo que me importa de verdad es este (se señala el escudo)", opina Ángel Luna, aficionado que dice llevar 56 años acudiendo al estadio de manera ininterrumpida. "Me cuesta ver el negocio. Somos un equipo que como mucho puede llevar a 5.000 personas al campo. ¿Eso va a ser un negocio para estas personas?", añade a su explicación.

Messi celebra una victoria durante el Mundial 2026. / Jose Breton / AFP7

El caso de este aficionado, algo reticente a la capacidad de Leo y su equipo para gestionar el club, es una de las pocas excepciones en una afición que desprende ilusión por el futuro. "Hemos pasado de perder a Claudio Barragán, uno de los iconos de club, a la alegría descomunal de Messi. Es algo que ha salido de la nada. En Elda se oía algún rumor de Ricardo Pini, que venía de cerca del Elche. Pero claro, que de repente aparezca el nombre de Messi y se vaya a poner detrás del Eldense, pues ha sido algo increíble", desarrolla con entusiasmo Bruno Montesinos, presidente de la peña El Decano.

"Será una alegría tremenda para el Eldense y para la ciudad. Me gusta mucho Messi, pero ¿y a quién no? Es una persona que tiene mucho poder y pienso que puede hacer mucho por el club. Puede llevar al club a otra dimensión", comenta Fernando Poveda desde los aledaños del Nuevo Pepico Amat. Sigue esa misma opinión el aficionado azulgrana Pedro Maestre, quien también pone el foco en los motivos que llevan al argentino a comprar el Deportivo: "Va a ser algo beneficioso para todos, también para el propio Messi. Le permite llegar al fútbol profesional, que es un escalón que no tenía con el Cornellà".

"Para los que somos veteranos y hemos visto mucho al club, sabemos que hace no tanto estuvimos a punto de desaparecer. Ahora ver ahí la posibilidad de Messi es algo tremendo" Joaquín Pulido — Aficionado incondicional del CD Eldense

La peña El Hierro, inseparable grupo de aficionados que acompañan al Eldense en todos sus desplazamientos, también acoge la noticia con felicidad. "Es una noticia tremenda. En esta ciudad cada vez nos unen menos cosas. Ya solo nos queda el Deportivo y las fiestas de Moros y Cristianos. Para los que somos veteranos y hemos visto mucho al club, sabemos que hace no tanto estuvimos a punto de desaparecer. Ahora ver ahí la posibilidad de Messi es algo tremendo", reflexiona desde el lado social Joaquín Martínez Pulido, aficionado incondicional del Eldense desde hace décadas.

El aficionado del Eldense Francisco Ramón valora la llegada de Messi a la propiedad del club, en los aledaños del Nuevo Pepico Amat. / Alex Domínguez

"Mucha gente piensa que Messi va a poner su patrimonio al servicio del Deportivo. Yo creo que será una inversión más de las muchas que tendrá repartidas por el mundo. Pero bueno, la publicidad que está dando Messi al Eldense y a la ciudad de Elda no está pagado. Hay gente de los cinco continentes que se va a hacer del Deportivo gracias a él", añade Martínez Pulido sobre la tremenda repercusión que ha tenido la noticia a nivel internacional.

Desacuerdo con destituir a Claudio

También hay quien quiso mostrar su desacuerdo con la destitución de Claudio Barragán como entrenador, primera decisión adoptada por el equipo de trabajo del ocho veces ganador del Balón de Oro.. "La destitución me ha parecido muy mal. No lo entiendo, son cosas que no me entran en la cabeza. Yo creo que se merecía seguir al menos unos partidos más para que se viera la evolución", dice al respecto Ángel Luna.

Noticias relacionadas

"Creemos que es muy injusta y no hace justicia al esfuerzo, el trabajo y los logros de Claudio con el Eldense" Verónica Sánchez — Presidenta de la peña Frente Femenino Eldense

"Estamos todos nerviosos, con mucha incertidumbre. Yo lo que creo es que hay que ser cautelosos e ir viendo poco a poco el desarrollo de los acontecimientos. Lo que sí estoy es totalmente en desacuerdo con la decisión de destituir a Claudio Barragán. Creemos que es muy injusta y no hace justicia al esfuerzo, el trabajo y los logros de Claudio con el Eldense", explica en esa misma línea Verónica Sánchez, presidenta de la peña Frente Femenino del Eldense, primera agrupación compuesta únicamente por mujeres abonadas al Deportivo.