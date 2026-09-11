Jorge Palos, entrenador del Wanapix: "Demostraremos que somos un equipo de Primera"

El Wanapix vuelve al lugar que le corresponde por historia y ambición. Tras el inolvidable ascenso en el Príncipe Felipe, el conjunto aragonés inicia este sábado su andadura en la Primera División del fútbol sala español con el debut liguero frente al Servigroup Peñíscola. Su entrenador, Jorge Palos, encara la cita con máxima ilusión y con la firme convicción de que el grupo está preparado para asentarse en la élite, a pesar de que el estreno estará condicionado por una enfermería abarrotada.

"Parece que fue ayer cuando jugábamos el último partido en el Felipe. Hemos pestañeado y ya estamos en Primera División. Es la categoría que el club merece y afrontamos el reto con la intención de demostrar que somos un equipo y un cuerpo técnico de la máxima categoría", asegura Palos. El preparador valora muy positivamente estrenarse ante la afición zaragozana: "Es el mejor contexto posible. Jugar en casa nos da ese impulso, aunque el primer objetivo debe ser canalizar los nervios para buscar la victoria".

Respeto al rival y análisis veraniego

En frente estará un Servigroup Peñíscola más que consolidado en la categoría y con aspiraciones de 'playoff' y Copa de España. Jorge Palos no olvida el peligro de los castellonenses: "Vendrán a marcar territorio ante un recién ascendido. Queremos competirles de tú a tú y demostrar que podemos ganarles".

Para llegar en las mejores condiciones, el vestuario ha completado seis semanas de pretemporada marcadas por el aprendizaje. El técnico valora haber experimentado "todos los escenarios posibles", desde remontadas en la Copa Aragón hasta la derrota ante el L84, campeón italiano, en el partido de presentación que han servido de toque de atención táctico. "Es importante haber sentido la sensación de ganar y de perder antes de que empiecen a contar los puntos de verdad", destaca.

Adapta a los fichajes y recurre a la cantera por las bajas

Entre las caras nuevas, destaca la rápida adaptación de Célio Coque, máximo goleador durante la preparación estival. "Está respondiendo muy bien a lo que pedimos y estoy convencido de que veremos una versión aún mejor a lo largo del año", apunta el entrenador. No obstante, reconoce que los nuevos refuerzos aún asimilan la complejidad del sistema del equipo, dado que hay efectivos que llevan hasta seis años y tienen todo mucho más automatizado.

La nota negativa del inicio del curso llega en forma de lesiones. El técnico confirmó que afrontará el debut con entre cinco y seis bajas confirmadas o en duda, lo que simplificará la convocatoria pero exigirá el máximo de la segunda unidad y de los jóvenes. Los canteranos como Jorge Inés, Leo Rondón, Diego Lázaro y Benjamín Aibar mantendrán su presencia en la dinámica del primer equipo: "El trabajo del filial y los juveniles es fundamental. Nos aportan muchísimo en el día a día y están preparados si les toca saltar a la pista".

Pese a los contratiempos físicos, el mensaje de Jorge Palos para la afición es claro: el Wanapix saldrá a competir sin complejos este sábado en su regreso a la cumbre del fútbol sala nacional.