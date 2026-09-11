Mourinho: "La gente le tira piedras a Vinícius porque es un árbol cargado de frutos. El mejor Vinícius va a llegar"

José Mourinho ofreció la rueda de prensa previa al partido que medirá al Real Madrid con el Rayo Vallecano este sábado. El técnico portugués arrancó pronunciándose entre risas sobre dónde debería jugarse la final del próximo Mundial, que Marruecos afirma que se jugará en Casablanca y Louzán insiste en que será en España. "Una cosa es donde debería o otra donde me gustaría. Perdonádme, pero me gustaría que fuera en Lisboa. Y mi respuesta no por ser el entrenador del Real Madrid, mi respuesta es que si puedes jugar en un estadio mítico, histórico, donde jugaron algunos de los mejores jugadores de la historia... Debería ser aquí. Y lo diría también si fuera entrenador del Benfica", apuntó.

Sobre el estado del equipo comentó que "estamos felices, unidos, trabajando bien. Obviamente trabajar bien significa recuperar bien. Hoy hubo trabajo táctico y no mucha intensidad, pero respetando al adversario. El Rayo viene de una victoria y han demostrado su calidad. Tenemos que estar muy concentrados para mañana. Aprovecho para agradecer al míster Beñat San José por sus palabras ‘demasiado simpáticas’. Yo no merecía tanto. Mañana le daré un abrazo".

Vinícius y los pitos

La situación de Vinícius inquieta en el club, por los pitidos del Bernabéu, y el entrenador blanco también se pronunció sobre ello: "En Portugal hay un proverbio que no sé si en España es igual. Dice ‘sólo tiras piedras a los árboles que tienen fruto’. ¿Qué ha hecho Vini aquí en los últimos años? ¿Cuántas Champions ha ganado? ¿Cuántos goles ha metido? Es un árbol con mucho fruto. Y la gente tira piedras porque quiere fruto. Y el mejor Vinícius va a llegar. El del año pasado, cuando el Bernabéu estaba asustado contra el Benfica y acabó con la eliminatoria. Ese Vinícius va a llegar. En una era de datos y estadísticas está muy cerca de su velocidad máxima. Ha batido sus récords en carreras de alta intensidad, récord en balones recuperados, en balones recuperados en el último tercio... Va a llegar".

El luso también se pronunció sobre los pitos a Vinícius: "No quiero ni opinar, no se trata de criticar ni opinar. No soy nadie como para ni siquiera opinar. Me quedo triste, porque soy muy exigente con los míos. El otro día leí alguna declaración de Huijsen, diciendo que soy pesado, que estoy siempre detrás. Y es así, soy muy exigente. La exigencia es dar todo lo que tiene que dar. Yo respeto al jugador que lo da todo. Quería jugar, quería ayudar, ha jugado como equipo, ha jugado con respeto por su escudo. Este tipo de jugador me tiene siempre a su lado. No significa que vaya a jugar siempre, pero significa que me tendrá siempre a su lado. Me pone triste, pero no quiero valorar ni criticar. Pero desde mi experiencia, no sólo en el Madrid, cuando hay unión entre equipo y estadio es... no quiero decir imbatible, pero sí casi imbatible. Tengo todavía el récord Guinnes de partidos en casa sin perder en las mejores ligas, seis o siete años sin perder... No sé. Pero cuando trabajas como equipo con el estadio, eres imbatible. Pero cada estadio en determinado momento tiene derecho a reaccionar y de tener los comportamientos que quiera".

Mourinho también valoró las declaraciones de Mbappé antes del partido ante el Inter en la que se reivindicaba por sus goles: "No hablo de quien critica. Utilizo el mismo proverbio que con Vini. ‘Es un árbol con mucho, muchísimo fruto’. Tiene razón. Un jugador de 40 goles nunca es un problema para el equipo. Cuando consigues que haya amistad, respeto... imagínate. Hay cosas que como entrenador valoro y admiro muchísimo. Hay gente que habla de fútbol pero no lo conoce en profundidad. Hay otras que entienden y le vienen bien hablar de cosas no tan buenas. He visto al equipo estar en los últimos minutos con 10, defendiendo por la izquierda con Cucurella ya muerto, con Kylian ya muerto, y lo he visto. Yo como entrenador valoro esto de una manera increíble. Para mí es una alegría este tipo de comportamiento. Hay gente que sabe tanto de fútbol como yo que también lo ha visto, pero no lo dicen. Dicen después que no hemos defendido bien, que podíamos haber sufrido tres o cuatro goles. Tampoco dicen que podríamos haber metido ocho. Hay partidos que son muy aburridos y quizá tengamos algunos. Hay partidos de Champions donde los equipo se temen, no se arriesga, la gente se va a casa con mal sabor de boca. Nos pudieron meter cuatro, sí, sí, pero podíamos haber metido ocho. Y hay gente que entiende de fútbol como yo que no lo dice. ¿Por qué no lo dice? ¿No están contentos por que hayamos ganado? Estamos unidos. Hemos perdido puntos contra el Betis y el compromiso que tenemos va a seguir. Haremos todo lo posible para que la gente esté feliz".

El técnico tuvo palabras sobre Courtois y su posible renovación: "Thibaut no está preocupado, el club tampoco. Hay empatía, saben que todos quieren lo mismo. Para ser un portero es joven y además ha decidido no estar en la Liga de Naciones con su selección y eso le permite estar más centrado y tener más tiempo de reposo en las fechas UEFA o FIFA. Ahí está, gran partidazo, es verdad". Y también habló de la reconciliación entre Valverde y Tchouameni: "Yo no he hecho nada, lo han hecho ellos. La empatía que existe en el grupo, la amistad, el ganar juntos, el perder juntos, el irse cabreado al banquillo pero apoyar a los compañeros que están en el campo... Sin responder específicamente a la situación Valverde-Tchouameni, el grupo está fantástico. Y en ese caso, si yo no sé nada, en lugar de saberlo todo, me hubieran parecido dos grandes amigos. Obviamente que cuando Aurélien llegó estaba atento, porque necesitaba saber si tenía que intervenir y ser el Ministro de la paz (sonríe), pero no hice nada. Han sido ellos".

Finalmente habló del Gran Premio de Fórmula que se disputará este fin de semana en Valdebebas: "Normalmente salgo de Valdebebas a las 7:15, hoy a las 6:30. He perdido 45 minutos de sueño. El entrenamiento no ha cambiado nada por no estar vosotros. Para mañana dimos dos opciones: ir directos a Valdebebas o venir aquí a dejar el coche e ir en bus a Valdebebas. Y soy muy amigo de Stefano Domenicali y sí tengo entrada. Pero soy ese tipo de bicho que si no gana no hay vida. Si no gano no hay vida. Si estoy contento, a lo mejor me paso". Y evitó comparar al Real Madrid con cualquier escudería porque "todos son muy simpáticos conmigo. Obviamente que este impacto mundial, que es más que un club o más que una escudería, lo que este niño está haciendo con Mercedes es increíble, pero sin tener coche para ganar ni coche para puntos, también tengo amistad con Fernando (Alonso). Me gusta mucho su personalidad, es de los mejores siempre, aunque no le den un buen coche. Me gusta mucho el deporte como deporte".