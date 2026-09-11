Nuria Mallada, campeona del Mundo de Pesca y pionera del fútbol femenino aragonés: "Lo de pescar peces es más difícil que marcar goles"
La deportista aragonesa repasa el éxito internacional individual y por equipos: "De todas las medallas que nos pudimos llevar, solo se nos escapó la de plata"
Nuria Mallada encarna la definición perfecta de atleta todoterreno. La aragonesa sigue demostrando que su pasión deportiva no conoce límites tras proclamarse campeona en el Campeonato Mundial de Pesca, celebrado en Bellús-Benigànim, un hito para la delegación española tanto a nivel colectivo como individual con la propia Mallada en lo más alto del podio individual. Combinando las cañas con las botas de fútbol, disciplina en la que fue pionera en Aragón tras militar en clubes como el Zaragoza CFF y la SD Huesca, la aragonesa asimila el triunfo internacional mientras retoma su rutina laboral: "Con esta victoria, la vuelta al trabajo se lleva de otra manera".
Aunque el podio individual brilla con luz propia, Mallada insiste en que el objetivo principal del equipo español siempre fue el bloque. Tras meses de intensa preparación estival, la selección completó un torneo memorable en el que acariciaron el pleno de medallas: "Lo que íbamos buscando sobre todo era el logro por equipos. Nos habíamos ido casi todos los fines de semana de junio y julio a entrenar".
El esfuerzo dio sus frutos no solo con el oro por equipos e individual de Mallada, sino también con el bronce de su compañera Ornella Tosta. "De todas las medallas que nos pudimos llevar, solo se nos escapó la de plata", señala entre risas, sin olvidar el papel decisivo de los colaboradores y asistentes que apoyaron desde la orilla: "Al final, el grano de arena que conseguimos poner entre todos es lo que ha hecho que tanto el triunfo individual como el colectivo se vean reflejados".
¿Goles o peces?
La trayectoria de Nuria Mallada no se comprende sin el balón. Tras años en la élite del fútbol aragonés, continúa en activo, ahora en fútbol sala, en el CD San Mateo Femenino de manera más amateur, donde la pasada campaña se coronó como máxima goleadora. Al ser preguntada sobre qué reto resulta más complejo, si batir a una guardameta o sacar una pieza del agua, la deportista responde con humor: "Yo creo que marcar goles es un poco más fácil. La pesca es muy compleja y hasta el último momento a veces no sacas un pez. Lo de pescar peces es un poco más difícil".
A pesar del desgaste que supone compaginar la exigencia del fútbol con el circuito de pesca, la retirada no entra en sus planes a corto plazo: "No me consigo retirar ni a la de tres. Hasta que el cuerpo me lo permita seguiré dándole patadas al balón".
Como figura de referencia en el balompié femenino aragonés, Mallada también valora los avances sociales e institucionales en el deporte, como las iniciativas para la congelación de óvulos en deportistas de alto rendimiento: "A las deportistas nos cuesta un poco ser mamás y, si tienes esa traba de la vida deportiva, igual te vienen otros pensamientos. Creo que es una gran ayuda de cara a todas las compañeras".
Al echar la vista atrás y comparar sus inicios con la estructura actual del fútbol femenino, impulsado por los éxitos de la Selección Española a nivel mundial, la aragonesa celebra el aumento de licencias y categorías en la región. "Creo que está creciendo y que todavía hay cosas que tienen que mejorar para la vida de las deportistas, pero vamos por el buen camino; sobre todo, lo importante es no retroceder", concluye.
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