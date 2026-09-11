El Teruel afronta "una final en septiembre" ante el Jaén

El CD Teruel recibirá este sábado a las 18.45 horas en el campo municipal de Pinilla al Real Jaén, último rival del Huesca, con el objetivo de sumar los tres puntos para no empezar a quedar descolgado en la tabla, tras la amplia derrota sufrida en el campo del Murcia. El rival de los turolenses, a pesar de estar recientemente ascendido, no será un equipo fácil doblegar ya que es bastante completo en todas las líneas.

Es solo la tercera jornada de la competición pero el entrenador del CD Teruel, Kiko Ramírez, no dudó en calificar ayer el duelo de «una final en septiembre» para destacar la importancia de sumar los tres puntos. El preparador del conjunto aragonés también confirmó en la previa del duelo que recupera para la convocatoria a los defensores Andrés Borge y Santi Borikó después de sus lesiones musculares. Una buena noticia para el preparador puesto que cuenta con una plantilla muy ajustada.

Ambos futbolistas han sufrido una dolencia similar de carácter muscular en la zona posterior del muslo y no han podido debutar todavía en Primera RFEF. Ramírez explicó que los dos estarán disponibles y, si bien, no para disputar los 90 minutos del encuentro, sí para ser de la partida e ir cogiendo el ritmo competitivo que necesitan.