Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nuevo color medida del PilarCarla LeiteMarta Ríos deja la MAZEntradas OktoberFestInma Chopo bocadillos de calamaresEspacio Zity
instagramlinkedin

Fórmula 1

Alonso y Sainz saldrán 18 y 20 en el GP de España

Norris logra la 'pole' en el estreno del Madring y Antonelli saldrá desde la segunda posición

Las mejores imágenes de la clasificación del GP de España, en Madrid.

Las mejores imágenes de la clasificación del GP de España, en Madrid. / José Luis Roca / EPC

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Laura López Albiac

Laura López Albiac

La parrilla de salida del primer GP de España de Fórmula 1 en el nuevo circuito de Madring tendrá al actual campeón del mundo Lando Norris y McLaren en la pole, por delante del líder del Mundial Kimi Antonelli. La segunda fila la compartirán dos campeonísimos como Max Verstappen y Lewis Hamilton, lo que garantiza un inicio fulgurante.

[Consulta la clasificación del Mundial de F1]

Los españoles saldrán rezagados y más aún después de la sanción de tres puestos recibida por Carlos Sainz por bloquear a Valtteri Bottas en la clasificación.

[Consulta el calendario de la temporada de F1]

Clasificación del GP de España de Fórmula 1

1. Lando Norris (McLaren) 1'31"824

2. Kimi Antonelli (Mercedes) 1'31"835

3. Max Verstappen (Red Bull) 1'31"964

4. Lewis Hamilton (Ferrari) 1'32"013

5. Charles Leclerc (Ferrari) 1'32"019

6. George Russell (Mercedes) 1'32"149

7. Oscar Piastri (McLaren) 1'32"294

8. Liam Lawson (Red Bull) 1'32"316

9. Franco Colapinto (Alpine) 1'32"903

10. Arvid Lindblad (Visa RB) 1'33"041

11. Nico Hülkengerg (Audi) 1'33"223

12. Gabriel Bortoleto (Audi) 1'33"388

13. Esteban Ocon (Haas) 1'33"667

14. Pierre Gasly (Alpine) 1'33"753

15. Yuki Tsunoda (Visa RB) 1'34"084

16. Alexander Albon (Williams) 1'35"532

17. Fernando Alonso (Aston Martin) 1'35"388

18. Sergio Pérez (Cadillac) 1'35"913

19. Valtteri Bottas (Cadillac) 1'38"011

20. Carlos Sainz (Williams) 1'35"312 (*-3P)

21. Oliver Bearman (Haas) ST

22. Lance Stroll (Aston Martin) ST

Noticias relacionadas

* Carlos Sainz sancionado con 3 posiciones por bloquear a Bottas

Fuente: Sport

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Carla Leite, sobre su etapa en el Casademont Zaragoza: 'Fue horrible, creo que perdí las ganas de jugar al baloncesto
  2. Decenas de colegios e institutos de Aragón limitan o cancelan todas las salidas con alumnos por la polémica de los viajes extraescolares
  3. Trece asociaciones pro Palestina envían una carta al Casademont Zaragoza por el fichaje de Yarden Garzon
  4. La multa de 200 euros a un conductor que respetaba la velocidad pero no entendió la nueva S-51 b: la Guardia Civil extrema la vigilancia en carretera
  5. La OktoberFest de Valdespartera agota sus entradas en menos de diez minutos mientras la del Parque de Atracciones de Zaragoza sigue en el aire
  6. ¿Fin a los atascos?: El tráfico de Zaragoza se aliviará la próxima semana con la reapertura del giro en María Agustín
  7. El Gobierno de Aragón asegura que 'ningún centro de datos proyectado en Aragón cumple los requisitos del Gobierno
  8. El espectacular incendio en una empresa cerca de Zaragoza sigue 'activo' tras una intensa noche trabajando en su extinción

Mucho más que tres puntos: la previa del Juventud de Torremolinos-Real Zaragoza

Mucho más que tres puntos: la previa del Juventud de Torremolinos-Real Zaragoza

Layana celebra la segunda edición de sus jornadas de bienestar y autocuidado 'Inspira'

Layana celebra la segunda edición de sus jornadas de bienestar y autocuidado 'Inspira'

Edu Espiau se queda en Zaragoza y Ademo vuelve a llamar a la puerta

Edu Espiau se queda en Zaragoza y Ademo vuelve a llamar a la puerta

Dos guardias civiles y un militar, heridos por migrantes en dos incidentes en Ceuta

Dos guardias civiles y un militar, heridos por migrantes en dos incidentes en Ceuta

El espectacular gol de chilena del CD Ebro para ganar al Reus

El espectacular gol de chilena del CD Ebro para ganar al Reus

Espectacular gol de chilena de Boudaoud para el Ebro

Espectacular gol de chilena de Boudaoud para el Ebro

La confederación nacional de ampas llevará al ministerio el conflicto por las extraescolares de Aragón

La confederación nacional de ampas llevará al ministerio el conflicto por las extraescolares de Aragón

El partido de Nigel Farage recibe otra donación de casi 42 millones de otro magnate de las criptomonedas

El partido de Nigel Farage recibe otra donación de casi 42 millones de otro magnate de las criptomonedas
Tracking Pixel Contents