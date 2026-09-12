El alpinista aragonés que entra en la historia: "Cruzas esa línea en la que tu vida depende de que aguante una estaca"

Ese instante en el que no hay marcha atrás. Es en ese segundo de decisión en el que traspasas esa delgada línea, invisible, en la que dejas colgado todo, tu mortalidad, de una estaca de nieve bajo un serac amenazante, asumes en una remota cumbre que solo hay salida por arriba, a la que nadie vendrá a rescatarte, en esa precisa exhalación de consciencia, sientes más que nunca la esencia de la vida, el compromiso por latir en las montañas con todas las consecuencias.

Ese empuje zarandeó a Rubén Sanmartín hacia lo imposible, a este mecánico de coches que, seguramente, hoy, estaría de parranda en las fiestas de su Binéfar, de no haberse tirado hace quince años a la roca con su hermano, de forma autodidacta, sin apenas saber nada tras tantas caminatas con sus padres por Pirineos, de no haberse apuntado a las pruebas del equipo de tecnificación de la Aragonesa, de no acceder al equipo español de alpinismo, de no ser hijo alpino de dos bichos como Manu Córdova y Mikel Zabalza, de no dar el salto a convertirse en guía de alta montaña y poder vivir de ello, ahora, de convertirse en el primer aragonés, en la primera cordada estatal, en conseguir el prestigioso premio ‘Piolet de oro’ junto a Marc Toralles y Bru Busom por la apertura de ‘La esencia del compromiso’ en el estético e inquietante Yarupajá (6.634 metros). “A los tres nos gusta el barro y somos conscientes de dónde nos metemos, del compromiso que adquieres, de los riesgos que hay. Somos muy fuertes psicológicamente y eso es lo que marca la diferencia, lo que otros no hacen”.

Hace unas semanas Marc recibió la llamada confirmando la distinción a la mejor actividad del 2025, una noticia que corrió por el mundillo mientras Rubén hacía la temporada estival de Alpes. Sabían que su proyecto estaba en el “top 5” y también que la concesión de estos premios queda pendiente de otros factores comerciales. “Dentro de la comunidad, aquellos que saben valorar qué haces, tiene su alcance. Ahora que se ha hecho público notas un reconocimiento mayor. Vas por los refugios de Italia, Francia o Suiza y la gente te reconoce y felicita. Es algo que te da mayor visibilidad y me puede ayudar para encontrar clientes”. Rubén Sanmartín se toma el premio como un tributo “a una trayectoria y a una forma de acometer las expediciones” y un aval al “alpinismo español” como vanguardia mundial tras la mención especial recibida por Silvia Vidal (2021) y el galardón honorífico al ‘Jefe’ Jordi Corominas (2024).

Hace más de siete años que este literano comparte locuras de estilo alpino y ligero con los catalanes Marc Toralles y Bru Busom en grandes muros de Alpes, Dolomitas o Pirineos, aunque hasta el pasado verano no se enhebró con ellos a traspasar al Hemisferio Sur. Ellos sí conocían bien la cordillera Huayhuash tras cinco expediciones a un macizo peruano con siete ‘nevados’ superiores a los 6.000 metros. Sus compañeros habían conquistado con muchos esfuerzos y más de un intento el Jirishanca (6.125) y el Siula (6.345). “Les quedaba el plato fuerte, el del medio, el más grande, el que más miedo daba. Era ese sueño que no sabes si vas a poder realizar, por la magnitud, por ser tan vertical, por el peligro de los seracs, por la arista… Era todo un Ogro”, reconoce Rubén de una cima cuya última conquista databa del 2014.

A la aclimatación a altura en la Cordillera Blanca, siguieron los largos porteos hasta el campo base (4.900), desde el que transitar por el peligroso y agrietado caos de hielo del glaciar hasta la pata (5.400) de una temible pared que caía a plomo 600 metros. Tras investigarla con un dron, debatir sobre la línea a seguir, se armaron con todo el equipo, tres mochilones de veinte kilos, y empezaron a fragmentar sus esfuerzos en pesados largos de roca (6C+). “La clave era gestionar bien los riesgos con cabeza fría y subir todo el peso. Casi lo de menos era escalar y podía llegar a ser más duro subir de segundo con las mochilas tan grandes que llevábamos. Al ponértela, sentías como te tiraba hacia atrás y estabas sujeto con las puntas delanteras de los crampones”, relata Rubén.

Tras solventar una zona mixta (WI5 M6+), en la que se habían quedado el año anterior la potente cordada liderada por Alexander Huber, lo que da una buena magnitud a su hazaña, y otro tramo de roca (6C+), se encaramaron a la arista este, en la que hicieron el primer vivac tras más de doce horas de faena. “Dormimos juntos en una tienda de menos de un kilo. Decidimos aligerar cargas y dejamos allí la comida que llevábamos para el día extra”. En ese punto sabían que la única salvación quedaba por escalar por encima de sus cabezas por un conglomerado de hielo y nieve inestable con desplomes de hasta 95º.

Esta temeridad está medida en su experiencia, en el estudio de la situación y en una templanza que olvida la exposición y la dificultad por la fortaleza del grupo, su verdadera virtud. “Nuestro fuerte es el empeño, el empuje de seguir hacia adelante sabiendo que somos un equipo, que si uno va un poco flojo, le toca descansar y tirar a otro. No seremos los mejores escaladores, pero sí tenemos claro que, para salir de allí los tres, dependemos del trabajo del todos”, reconoce Rubén.

Ese ímpetu del relevo valiente les hizo hollar la cumbre al tercer día, conscientes de que no era para nada el final de la aventura. Les esperaba completar una cuidadosa travesía integral que nunca antes nadie había realizado desde esa cara, para lo que tenían que traspasar en una jornada completa por el filo inestable de las cornisas que unían las dos cumbres del Yerupajá, nombre quechua del Amanecer Blanco. “No estuvimos más de diez minutos en la cima. Nos quedaba toda la bajada. Valoramos todas las opciones y consideramos que, con muchos riesgos, era la escapatoria más segura”.

La labor completa del descenso de más de mil metros con una inclinación media del 65º por la cara sureste les llevaría casi dos días de mucha incertidumbre tras una descarga de nieve que hacía inquietantes el paso sobre las amenazantes cornisas, el riesgo de aludes o de fragmentación de placas húmedas en los sucesivos rápeles que tuvieron que acometer. Al tocar con el pie el glaciar comprendieron que habían salido de esta. “Ha sido el lugar donde más me la he jugado y Marc y Bru, con toda su experiencia, reconocían que también. En el 95% de los momentos asumimos riesgos gestionados o, eso pensábamos, pero hay un momento que cruzas esa línea en la que no está todo en tu mano, que tu vida depende de que aguante una estaca, en la que estás acojonado, te cagas en todo, pero no toca otra que tirar adelante”. Hacia la gloria de vivir como quieres.