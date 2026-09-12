Antonelli manda y Hamilton y Bearman se estrellan en el Madring

Ni un circuito nuevo y exigente como el Madring se le resiste al líder del Mundial Kimi Antonelli, que dominó en la primera jornada del GP de España y también se ha situado al frente este sábado en la tercera y última tanda de ensayos libres (1.32.797). El italiano está en racha y se postula como principal candidato a pole esta tarde (16:00 h) con Mercedes.

Los pilotos han asumido más riesgos que ayer, buscando los límites de un trazado con mucho agarre, curvas rápidas y trampas de tráfico constantes, lo que augura una intensa batalla en clasificación. Albon ha tocado el muro, Sainz ha estado muy cerca de tener un accidente, Stroll se ha ido largo y la sesión ha deparado dos banderas rojas a cargo de Hamilton y Bearman.

El heptacampeón de Ferrari se ha estrellado en la curva 22 y su accidente ha retrasado el rodaje en estos últimos libres hasta que la FIA ha decicido parado el cronómetro para que restaran quince minutos de pruebas antes de ir a una 'qualy' casi a ciegas en un circuito inédito.

Leclerc era el más rápido cuando se ha reanudado la acción, pero la mejora de la pista ha propiciado cambios en el tramo final y Antonelli, en tiempo récord, ha recuperado el control, dejando al de Ferrari a poco más de una décima. Los McLaren, también han mostrado velocidad y Piastri ha cerrado el FP3 en tercera posición, por delante de su compañero Norris.

Aún ha habido tiempo de que Oliver Bearman tuviera otro accidente para provocar una segunda bandera roja en el último minuto. El británico se ha estrellado en un sector muy rápido, entre las curvas 10 y 11 y ha destrozado el Haas, aunque como Hamilton, tampoco ha sufrido daños.

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Los españoles, Alonso (17º) y Sainz (18º), siguen 'atascados' al fondo de la parrilla con Aston Martin y Williams, respectivamente, y se antoja difícil que puedan optar a la Q2 esta tarde.

Fuente: Sport